عروض خاصة على المنازل المسكونة بالأشباح في أمريكا.. ما القصة؟

يساعد العيش مع بشر آخرين في المسكن نفسه على توفير النفقات، إلا أن البعض يعتقد أن شراء منازل مسكونة بالأشباح والعيش فيها استراتيجية ناجعة لتوفير المال، بحسب موقع "إكسبريان". وفي حين أنه من الصعب الحصول على أرقام دقيقة حول عدد المنازل في أمريكا التي يعتقد أنها مسكونة، إلا أن أقرب معلومة في هذا الصدد كان استطلاع أجراه موقع "ريلاتور دوت كوم" عام 2020 حيث رأى 13% من المستجيبين للاستطلاع إنهم يعتقدون أن منزلهم به أشباح لذا فإن فرصة العثور على منزل مسكون خلال البحث عن شراء منزل في أميركا قد تكون أعلى مما تعتقد ، وتسائل الموقع، "هل لديك الشجاعة الكافية لشراء أحدها أملا في توفير بعض المال؟".

إذا كان المنزل المسكون بسبب وفاة غير طبيعية في العقار، مثل القتل، فقد تنخفض قيمته بنسبة 10% إلى 25%، وفقا لرانديل بيل من Landmark Research Group، ورغم أن موقع شركة "ريلاتور" العقاري قد يعرض منازل للبيع تحت عناوين مثل "منزل تتجمد منه الدماء يزحف إلى السوق بسعر 125 ألف دولار"، إلا أن هذا لا يخيف المشترين بل ويتوقع 40% منهم خصما، وفقا لمسح أجرته "ريلاتور".

وسيقبل نحو 35% الشراء بخصم إذا كان المنزل المسكون في موقع مرغوب، ليثبت الموقع أنه عنصر أقوى من الظواهر الخارقة للطبيعة وسيقبل 32% بالمنزل المسكون إذا كان أكبر، وبالنسبة لـ 29% سيقدمون على الشراء إذا كان يحتوي على غرف نوم أكثر على وجه التحديد.

وبشكل عام، يتوقع المشترون الحصول على مزيد من القيمة مقابل أموالهم في العقارات الموصومة بالرعب ومرة أخرى يمكنك توفير المال عند شراء منزل مسكون إذا كنت شجاعاً بما يكفي للعيش مع العواقب.

الأشباح أمام القانون

وعندما يتعلق الأمر بالتعريف القانوني لـ "المسكون"، فلا يهم ما إذا كنت تعتقد أن المنزل مسكون أم لا، المهم هو ما إذا كان المنزل يتمتع بسمعة بين الجيران بأنه مسكون. وكانت هناك سابقة قانونية لإعلان منزل أنه مسكون عام 1991 في واقعة تسمى "قضية آكلي وستامبوفسكي"، حيث قالت هيلين لجيرانها إن منزلها مسكون قبل أن تبيعه إلى جيفري ستامبوسكي، الذي لم يكن على علم بهذا في الوقت الذي دفع فيه الدفعة الأولى من ثمن المنزل.

وقضت المحكمة العليا في نيويورك بأن البائع يجب أن يخبر المشتري بشكل علني إذا كان المنزل مسكونا، وركزت القضية على سمعة المنزل، حيث قد لا يرغب بعض المشترين، مثل ستامبوسكي، في منزل له سمعة مخيفة.

وهناك أربع ولايات لديها قواعد محددة بشأن الكشف عن مسكن يزعم أنه مسكون قبل بيعه، ففي نيويورك يجب على البائع إبلاغ المشتري عما إذا كانت هناك سمعة للمنزل بأنه مسكون.

وفي نيوجيرسي إذا سأل المشتري يجب أن يجيب البائع بصدق، أما في ماساتشوستس ومينيسوتا، فإن النشاط الخارق للطبيعة عامل لا يشرط الكشف عنه خلال البيع.