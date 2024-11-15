ترامب يختار دوج بورجم حاكم ولاية نورث داكوتا وزيراً للداخلية

يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختيار حاكم ولاية نورث داكوتا دوج بورجم، وهو مدير تنفيذي سابق لشركة برمجيات، لتولي وزارة الداخلية.

وقال ترامب وهو يرتدي بدلة رسمية في حفل أقيم بفلوريدا أمس الخميس "سيتولى وزارة الداخلية، وسيكون ذلك رائعا"، مضيفا أنه سيعلن رسميا عن ذلك اليوم الجمعة.

يصور بورجم (68 عاما) نفسه على أنه محافظ تقليدي وذو عقلية تجارية.

وترشح ضد ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة قبل أن ينسحب ويصبح من أنصار ترامب المخلصين، ويظهر في فعاليات جمع التبرعات ويدافع عن ترامب على شاشات التلفزيون.

وسيشرف وزير الداخلية على السياسات التي تحكم استخدام 500 مليون فدان من الأراضي الاتحادية والقبلية، أي خمس مساحة البلاد.

وجعل بايدن الوزارة محورية في أجندته بشأن تغير المناخ من خلال زيادة تصاريح مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البحر واستحداث برنامج لتأجير الأراضي للحفاظ عليها بنفس الطريقة التي يجري بها استئجار الأراضي لأغراض التنمية.

ومن المتوقع أن يتولى بورجم مهمة زيادة إنتاج النفط والغاز والمعادن بالأراضي والمياه الاتحادية.