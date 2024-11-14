ألمح إلى رغبته في ولاية ثالثة .. هل يستطيع ترامب الترشح في 2028؟

ألمح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للجمهوريين في مجلس النواب، أنه قد يفكر في الترشح لولاية ثالثة، وهو ما قد يشكل انتهاكاً للدستور، وقال ترامب، الذي يميل إلى الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل: "أظن أنني لن أترشح مرة أخرى ما لم تقولوا أنتم (المؤيدون) غير ذلك".

وقال ترامب خلال كلمته أمام الأعضاء الجمهوريين المنتخبين لمجلس النواب: "أعتقد أنني لن أترشح مرة أخرى إلا إذا قلتم: إنه جيد، علينا أن نفكر في شيء آخر". وقد لاقى تصريحه في فندق في واشنطن العاصمة قبل اجتماعه مع الرئيس جو بايدن ترحيبا حارا من أنصاره، وفقا لموقع ndtv.

من المعروف أن هناك أحكامًا في الدستور الأمريكي تمنع رئيس الولايات المتحدة من الترشح لإعادة انتخابه لولاية ثالثة، ولكن ما مدى أمان هذه الضمانات؟

يمنع التعديل الثاني والعشرون لدستور الولايات المتحدة أي رئيس من الترشح لولاية ثالثة، لذا إذا أراد دونالد ترامب الترشح لولاية ثالثة، فسوف يتعين عليه أولاً إلغاء هذا التعديل، ويعتبر القيام بذلك مهمة شاقة لأنها تتطلب من الرئيس حشد قدر هائل من الدعم من الكونغرس وكذلك الهيئات التشريعية للولايات، وهذا أمر يستبعد أن يحققه ترامب.

وبحسب مقال نشره موقع فوكس الإخباري الأمريكي، والذي أجرى مقابلة مع أستاذ قانون من جامعة ستانفورد متخصص في تفسير الدستور، فقد طُرح سؤال حول إمكانية إجراء مثل هذا التعديل الدستوري. وكانت إجابته واضحة: "لا، لا يوجد أي تعديل. ستكون هذه آخر محاولة له للرئاسة"، كما قال أستاذ القانون.

ما هو التعديل الثاني والعشرون؟

ينص التعديل الثاني والعشرون لدستور الولايات المتحدة على أنه يجوز للرئيس أن يشغل منصبه لفترتين متتاليتين ولا يجوز له أن يشغله أكثر من ذلك. وينطبق هذا على الرؤساء سواء في فترات متتالية أو غير متتالية.

وفقًا للقسم الأول من التعديل الثاني والعشرين لدستور الولايات المتحدة، "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس أو عمل كرئيس لأكثر من عامين من فترة انتُخب لها شخص آخر رئيسًا لمنصب الرئيس أكثر من مرة".

في حين تنص المادة 2 على أن "هذه المادة لن تصبح سارية المفعول إلا إذا تم التصديق عليها كتعديل للدستور من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع الولايات المختلفة في غضون سبع سنوات من تاريخ تقديمها إلى الولايات من قبل الكونغرس".

تاريخ التعديل الثاني والعشرين

دخل البند الذي يقيد فترة ولاية رؤساء الولايات المتحدة إلى فترتين فقط حيز التنفيذ لأول مرة في عام 1951، عندما طالب الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء بفرض مثل هذا البند. وكان ذلك لأن الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين د. روزفلت انتُخب لأعلى منصب في البلاد أربع مرات، وهو رقم غير مسبوق. وفي عام 1945، توفي وهو في منصبه خلال فترة ولايته الرابعة.

على الرغم من أن روزفلت كان الرئيس الوحيد الذي انتُخب أكثر من مرتين، فقد قرر المشرعون الأمريكيون من كلا الحزبين أن فترات الرئاسة يجب أن يكون لها حد أقصى، ومن ثم دخل التعديل الثاني والعشرون حيز التنفيذ، ما أدى إلى تقييد جميع الرؤساء بعد ذلك بحد أقصى قدره فترتان.

وبما أن أول رئيس للولايات المتحدة والمؤسس جورج واشنطن خدم في السلطة لمدة أقصاها فترتان، فقد اتفق الحزبان على أن هذا هو الإرث الذي يتعين اتباعه.

هل يمكن إلغاء تعديل في الدستور الأمريكي؟

إن الضوابط والتوازنات الموضوعة لضمان عدم إمكانية إلغاء أي تعديل على الدستور بسهولة هي الضوابط المحكمة. وهي تثني وتثبط عزيمة الناس عن التعديلات. ومع ذلك، فإن هذا ليس مستحيلاً.

ولكي يتم ذلك، لابد من موافقة أغلبية الثلثين (67%) من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون بهذا الشأن. ويضم مجلس النواب 435 عضواً، ولابد أن يصوت 290 منهم لصالح إلغاء هذا الأمر، وعلى نحو مماثل، لابد أن يوافق 67 عضواً على مشروع القانون في مجلس الشيوخ، الذي يضم 100 عضو، وهذا ليس كل شيء. فإذا أقر مجلسا النواب والشيوخ مشروع قانون، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى كل الولايات ــ التي لابد أن توافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات، وبما أن الولايات المتحدة تتألف من 50 ولاية، فلابد أن توافق 38 ولاية منها على مشروع القانون، ويعتبر تجاوز هذه العقبات الثلاث أمراً مستبعداً للغاية بالنسبة لدونالد ترامب.