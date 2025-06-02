مكتب التحقيقات الاتحادي: هجوم "إرهابي" بولاية كولورادو

قالت الشرطة إنها تحتجز المشتبه به في هجوم وقع أمس الأحد وأسفر عن إصابة العديد من الأشخاص بحروق في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، في واقعة وصفها مكتب التحقيقات الاتحادي بأنها عمل إرهابي "موجه".

وقال ستيفن ريدفيرن قائد شرطة بولدر إن المعلومات المتعلقة بالهجوم الذي وقع قرب مظاهرة تضامنية للتذكير بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة هي معلومات "أولية للغاية". لكنه أشار إلى أن القبض على الرجل جاء بعد بلاغات للشرطة تفيد بأن شخصا "يُشعل النيران في الناس" ويحمل سلاحا.

وصف كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الواقعة بأنها "هجوم إرهابي موجه". وقال المدعي العام لولاية كولورادو فيل وايزر إن الواقعة تبدو "جريمة كراهية بالنظر إلى المجموعة التي تم استهدافها". لكن قائد شرطة بولدر أكد أنه من السابق لأوانه التكهن بالدوافع.

وقال قائد شرطة بولدر "لا نطلق عليه اسم هجوم إرهابي في الوقت الراهن" مشيرا إلى إصابة الضحايا بحروق.

قالت بروك كوفمان وهي طالبة تبلغ من العمر 19 عاما من جامعة كولورادو وشهدت الواقعة إنها رأت أربع نساء على الأرض مصابات بحروق في أرجلهن. وأضافت أن إحداهن بدت مصابة بحروق بالغة في معظم جسدها وقد لفها أحد الأشخاص بعلم.

وأضافت أنها رأت رجلا يفترض أنه المهاجم وهو يقف عاري الصدر ويحمل زجاجة تحتوي على سائل شفاف ويطلق صيحات.

وقالت "كان الجميع يصرخون ويقولون ’أحضروا الماء.. أحضروا الماء’".

من جهته قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وهو ديمقراطي يهودي بارز إنه يراقب الوضع عن كثب.

وأضاف "هذا أمر مروع ولا يمكن أن يستمر. يجب أن نتصدى لمعاداة السامية".

يأتي الهجوم بعد أسابيع من اعتقال رجل من مواليد شيكاجو في حادث إطلاق نار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن مما تسبب في مقتلهما.

وأثارت الواقعة حالة من الاستقطاب في الولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة بين مؤيدي إسرائيل ومتظاهرين مناصرين للفلسطينيين.







