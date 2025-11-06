لماذا أضاف ترامب النحاس والفحم المعدني إلى قائمة المعادن الاستراتيجية؟

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الخميس" قائمة جديدة من المعادن الاستراتيجية التي تعدها ضرورية للاقتصاد والأمن القومي في الولايات المتحدة، وأضافت إليها النحاس والفحم المعدني.

والنحاس من المدخلات الهامة في صناعة السيارات الكهربائية وشبكات الكهرباء ومراكز البيانات، فيما يستخدم الفحم المعدني في صناعة فحم الكوك.

تسترشد الاستثمارات الاتحادية وقرارات التصاريح بقائمة وزارة الداخلية التي تسهم أيضا في تشكيل استراتيجية الحكومة الأوسع نطاقا بشأن المعادن.

وتعمل الإدارة الأمريكية على توسيع القائمة وسط جهود لدعم قطاع التعدين المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة من المنافس الاقتصادي الصين.

والقائمة بمثابة مخطط لمسعى واشنطن لتأمين إمدادات المواد اللازمة للدفاع والصناعات التحويلية وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.

وتحدد القائمة المشروعات المؤهلة للحصول على حوافز اتحادية وأولويات البلاد في المخزونات والأنشطة البحثية وترشد المستثمرين من القطاع الخاص إلى القطاعات التي ترى فيها الحكومة قيمة استراتيجية طويلة الأجل.

ويقول مسؤولون وقيادات بالقطاع إن تعزيز الإنتاج المحلي يمكن أن يساعد في عزل الولايات المتحدة عن الصدمات المحتملة على صعيد الإمدادات أو قيود التصدير التي تفرضها دول منافسة مثل الصين التي تهيمن على أنشطة التكرير عالميا لكثير من المعادن الاستراتيجية.

وقالت وزارة الداخلية لدى إعلان القائمة "المعادن الاستراتيجية ضرورية للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي ومرونة سلسلة التوريد لأنها تدعم الصناعات الرئيسية وتدفع الابتكار التكنولوجي وتدعم البنية التحتية الحيوية للاقتصاد الأمريكي الحديث".







