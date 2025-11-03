إدارة ترامب تستخدم أموال طوارئ لدفع جزء من مخصصات المساعدات الغذائية

قالت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب اليوم "الاثنين" إنها تعتزم توفير تمويل جزئي للمساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين بعد حكم قضائي ألزمها بضرورة استخدام أموال الطوارئ للمساعدة في تغطية تكاليف إعانات الغذاء في نوفمبر خلال فترة الإغلاق الحكومي.

وعرضت الإدارة خطة وزارة الزراعة الأمريكية في ملف مُقدم إلى محكمة اتحادية في رود أيلاند، بناء على توجيهات قاض كان قد أمرها الأسبوع الماضي باستخدام أموال الطوارئ لتغطية جزء على الأقل من استحقاقات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر تشرين الثاني.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية التزام وزارة الزراعة بأمر قاضي المحكمة جون ماكونيل، وأنها "ستفي بالتزامها بإنفاق كامل مبلغ أموال الطوارئ لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية اليوم".

لكن بينما أعلنت الإدارة أنها ستنفق بالكامل مبلغ 5.25 مليار دولار المخصص للطوارئ، فإنها لن تستخدم أي تمويل آخر يسمح لها بتمويل كامل الاستحقاقات العاجلة لنحو 42 مليون أمريكي، والتي تتراوح تكلفتها بين ثمانية إلى تسعة مليارات دولار شهريا.







