بايدن يخوض معركة ضد الرمال ويتعثر

تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة مرات حتى أنه احتاج إلى مساعدة من السيدة الأولى جيل بايدن - أثناء سيره عبر الرمال بالقرب من منزله على الشاطئ في ديلاوير يوم أمس الأحد.

وشوهد بايدن البالغ من العمر 81 عامًا، وهو يفقد توازنه مرارًا وتكرارًا أثناء تنقله على الرمال غير المستقرة في شاطئ ريهوبوث، بعد ما يقرب من أسبوع من خسارة نائبته كامالا هاريس أمام الرئيس السابق والمستقبلي دونالد ترامب وفق صحيفة نيويورك بوست.

وفي مرحلة ما، بينما كان بايدن يكافح وسط الرمال العميقة وغير المستوية، أمسكت السيدة الأولى بذراعه لإبقائه ثابتًا، وفقًا لما أظهره مقطع فيديو التقطته شبكة CSPAN.

وبعد ذلك زاد بايدن من وتيرته بخطوات متذبذبة وهو يتجه نحو المراسلين الذين كانوا يصرخون ويسألون عما سيناقشه هو وترامب عندما يأتي الجمهوري إلى البيت الأبيض للاجتماع يوم الأربعاء وفي بعض الأحيان، بدا الأمر وكأن بايدن على وشك أن يفقد توازنه.

و غردت إحدى حسابات اللجنة الوطنية الجمهورية على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: ""يخوض بايدن حاليًا معركة ضد الرمال في منزله على الشاطئ في ديلاوير، الرمال تنتصر"".

وبحسب تقرير صحفي، فإن بايدن، الذي كان يرتدي زوجًا من الجينز وسترة داكنة وقبعة بيسبول وزوجًا من النظارات الشمسية، صرخ بكلمة غير مسموعة تجاه المراسلين، لكنه لم يجب على أي أسئلة أثناء انسحابه إلى موقف السيارات.

وفي وقت سابق خلال نزهة الزوجين على الشاطئ، سار بايدن وزوجته على طول المياه، حيث توقف في مرحلة ما للتحقق من هاتفه بينما كانت جيل تسير أمامهما.

وعاد الزوجان إلى البيت الأبيض بعد ساعات، ولم يجب بايدن على الأسئلة المتعلقة بلقائه المقبل مع الرئيس المنتخب ترامب.

وارتفعت حدة التدقيق بشأن حالته العقلية المتقدمة في السن بعد أدائه الضعيف في مناظرة صيفية ضد ترامب عندما كان الديمقراطي لا يزال يترشح للرئاسة.

وبعد الأداء الضعيف والضغوط المتزايدة داخل حزبه، تخلى بايدن عن مساعيه لإعادة انتخابه ووقف بسرعة خلف هاريس.