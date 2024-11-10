قصور فاخرة وثروات طائلة.. كيف يعيش أبناء ترامب حياة الرفاهية؟

أعاد فوز دونالد ترامب التاريخي في الانتخابات الأمريكية على كامالا هاريس تسليط الضوء على أولاده الخمسة وحياتهم المترفة والثروات الهائلة والقصورة الفخمة التي يملكونها.

تزوج دونالد ترامب 3 مرات، زوجته الأولى هي إيفانا، والثانية مارلا مابلز والثالثة ميلانيا، وله خمسة أولاد هم دونالد جونيور، وإيريك، وإيفانكا، وتيفاني، وبارون وسلطت صحيفة ذا الصن الانجليزية الضوء على بعض جوانب من حياة أبناء دونالد ترامب الرغيدة.

دونالد جونيور

الابن الأكبر للرئيس المنتخب من زوجته الأولى إيفانا، ذو الـ 46 عاماً، تلقى تعليمه في مدرسة باكلي في نيويورك، وبعد حصوله على شهادة في الاقتصاد، قرر العمل في شركة العائلة ويقال إن ثروته تزيد على 232 مليون جنيه إسترليني، ويمتلك جونيور محفظة عقارية عززت ثروته.

في عام 2019، اشترى منزلًا في هامبتونز مقابل أكثر من 3.4 ملايين جنيه إسترليني، ثم باعه مقابل 6.1 ملايين جنيه إسترليني ويعيش الآن في قصر بفلوريدا مساحته 12 ألف قدم مربعة، به حمام سباحة ومصعدان للقوارب ونافورة اشتراه بـ 7.5 ملايين جنيه إسترليني.

يحب جونيور السفر، كما يحب الطائرات الخاصة وعطلات الصيد الفاخرة في مونتانا.

ايفانكا ترامب

تعتبر إيفانكا ترامب، 43 عامًا، وزوجها جاريد كوشنر، الأكثر نشاطًا في مجال الأعمال التجارية، ويُقال إن ثروتهما تزيد على 570 مليون جنيه إسترليني.

وكانت إيفانكا وزوجها يعملان في البيت الأبيض خلال الفترة الأولى لترامب في الرئاسة، حيث كانت إيفانكا تعمل كمستشارة خاصة لوالدها، وعندما ترك والدها منصبه في عام 2021، بدأت إيفانكا حياة مليئة بالسفر الفاخر وممارسة التمارين الرياضية اليومية ووضع خطط الأعمال.

وانتقلت مع جاريد وأطفالهما الثلاثة إلى ميامي، بفلوريدا ، حيث اشتريا عقارًا على الواجهة البحرية بقيمة 18.5 مليون جنيه إسترليني ويحتوي المنزل على ست غرف نوم ، وقد أمضيا عامين في تجديده، ويوجد به مسبح ضخم وساونا وغرفة بخار، ومن بين جيرانهم المشهورين توم برادي وجيف بيزوس.

وفي العام الماضي وحده، قضى الزوجان إجازاتهما في المكسيك وألاسكا وباريس واليونان، فضلاً عن حضور حفل زفاف الملياردير أنانت أمباني وراديكا ميرشانت في الهند في يوليو.

وعلى الرغم من فوز والدها، قالت إيفانكا إنها لن تعود إلى السياسة، وبدلاً من ذلك ستستثمر وقتها في تربية أطفالها ومتابعة أعمالها.

إريك ترامب

تقدر مجلة فوربس صافي ثروة إريك ترامب بنحو 40 مليون جنيه إسترليني، ويعمل مع شقيقه الأكبر في مؤسسة ترامب، في عام 2016، اشترى ثلاث شقق فاخرة في ترامب بارك إيست وحولها إلى شقة بنتهاوس بمساحة 2400 قدم مربع تطل على سنترال بارك في مانهاتن.

لكن في عام 2021، تركها وانتقل إلى فلوريدا، مثل أشقائه الآخرين، وهناك، أنفق 2.4 مليون جنيه إسترليني على قصر يحتوي على خمس غرف نوم وسبعة حمامات.

مثل أشقائه، اعتاد إيريك السفر في رفاهية، في عام 2023، ونشر صورة على متن طائرة خاصة .

تيفاني ترامب

تيفاني ذات الـ 31 ربيعاً هي البنت الوحيدة من زواج دونالد ترامب من زوجته الثانية مارلا مابلز، ورغم أنها تفضل البقاء بعيداً عن الأضواء، لكن ثروتها أيضاً ليست شيئاً يمكن الاستهانة به، حيث تبلغ 7.4 ملايين جنيه إسترليني، وعلى عكس أشقائها، لا يبدو أنها مهتمة بالأعمال التجارية، فهي شخصية اجتماعية مرموقة تحب الموسيقى وتختلط مع نجوم الصف الأول في عروض الأزياء وفعاليات المجتمع الراقي.

تزوجت تيفاني من زوجها المليونير مايكل بولس في 2022 في حفل فخم في فلوريدا، تقدم مايكل لتيفاني بطلب الزواج في حديقة الورود بالبيت الأبيض بخاتم قيمته 927 ألف جنيه إسترليني.

ويمتلك مايكل ثروة هائلة، فباعتباره ابنًا لأحد رجال الأعمال، تقدر ثروته بنحو 15.4 مليون جنيه إسترليني.

بارون ترامب

يعد بارون أصغر أبناء الرئيس المنتخب، وتزعم بعض المصادر أن بارون ترامب يملك بالفعل جزءًا كبيرًا من ثروة والده.

وبارون هو الابن الخامس لدونالد والأول لميلانيا عندما وُلد، تلقى الزوجان العديد من الهدايا من مشاهير رفيعي المستوى، حتى إن مقدمة البرامج الحوارية إلين دي جينيريس أرسلت عربة أطفال ذهبية هدية له.

وعندما أصبح دونالد ترامب رئيسًا في ولايته الأولى، انتقل بارون إلى البيت الأبيض، الذي يضم غرفة سينما وصالة بولينج وحمام سباحة.

وبارون طالب في جامعة نيويورك، ولا يزال بارون يعيش في شقة والده الفاخرة، التي تتميز بجدران مطلية بالذهب وتطل على سنترال بارك وله طابق كامل.