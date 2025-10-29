مليارديرات ينفقون ملايين الدولارات لإيقاف ممداني في سباق عمدة نيويورك

في مشهد سياسي غير مسبوق، يشهد سباق عمدة نيويورك توترا شديدا بين المرشحين والمال. زهران ممداني، المرشح الاشتراكي الديمقراطي، يثير إعجاب قواعد واسعة من الناخبين ببرامجه التقدمية، لكنه في الوقت ذاته يواجه جدارا من المقاومة المالية.

كبار رجال المال في المدينة يرون في سياساته تهديدا مباشرا لمصالحهم الاقتصادية ونفوذهم السياسي، لذلك لم يترددوا في ضخ ملايين الدولارات في مجموعات خارجية لدعم منافسه الرئيسي، الحاكم السابق أندرو كومو.

لماذا يرفض المليارديرات ممداني؟

رفض المليارديرات لمرشح نيويورك ممداني يعود أساسا إلى برنامجه الاقتصادي التي تهدد مصالحهم الاقتصادية. فهو يدعو إلى زيادة الضرائب على الشركات الكبرى وتنظيم سوق الإيجارات، مما يثير مخاوف المستثمرين الذين يسعون لحماية أرباحهم. بالإضافة إلى ذلك، ينتقد ممداني قدرة الأثرياء على شراء النفوذ السياسي، وهو ما يجعلهم يشعرون أن فوزه قد يضعف سلطتهم المعتادة في صنع القرار. كما يخشى هؤلاء أن يؤدي نجاحه إلى تشجيع سياسات مماثلة في مدن أخرى، ما قد يغير قواعد اللعبة الاقتصادية على مستوى أوسع. إلى جانب ذلك، يُنظر إلى دعمه لقضايا العمال وحقوق المستأجرين على أنه تهديد لنموذج الأعمال التقليدي الذي يخدم مصالح النخبة المالية، ليصبح بذلك فوزه رسالة رمزية للمستقبل السياسي والاقتصادي.

وبحسب "forbes" هؤلاء هم أبرز المليارديرات الممولين للحملات ضد ممداني:

جو جيبيا – مؤسس مشارك لشركة Airbnb، أنفق 2 مليون دولار منذ يونيو، مليون لكل من "إصلاح المدينة" و"دفاع مدينة نيويورك".

بيل أكمان – مدير صندوق التحوط بيرشينغ سكوير، أنفق 1.25 مليون دولار منذ يونيو، مع إضافة 500 ألف دولار قبل الانتخابات التمهيدية.

رونالد لودر – رئيس المؤتمر اليهودي العالمي وعضو عائلة إستي لودر، ضخ 750 ألف دولار لإصلاح المدينة.

ويليام لودر – رئيس مجلس إدارة إستي لودر وابن شقيق رونالد، قدم 500 ألف دولار بعد الانتخابات التمهيدية، بالإضافة إلى 500 ألف دولار سابقًا.

ستيف وين – قطب العقارات والكازينو، تبرع بـ500 ألف دولار لإصلاح المدينة.

دانيال لوب – مدير صندوق التحوط Third Point، أنفق 350 ألف دولار منذ الانتخابات التمهيدية، بالإضافة إلى 250 ألف دولار قبل الانتخابات.

باري ديلر – قطب الإعلام ورئيس مجموعة IAC، تبرع بـ250 ألف دولار بعد الانتخابات التمهيدية، بعد أن قدم نفس المبلغ قبلها.

أليس والتون – عضوة عائلة وول مارت، قدمت 100 ألف دولار بعد الانتخابات التمهيدية، صافي ثروتها 115.5 مليار دولار.

لوري تيش – عضوة عائلة تيش، تبرعت بـ100 ألف دولار، وصافي ثروتها 1.6 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الأسرة الإجمالية نحو 10.1 مليار دولار.

المجموعات المستخدمة

إصلاح المدينة: مجموعة مؤيدة لكومو جمعت نحو 7.3 ملايين دولار منذ الانتخابات التمهيدية.

دفاع مدينة نيويورك: مجموعة مناهضة لممداني جمعت حوالي 2.5 مليون دولار، وتركز على تصوير سياسات ممداني التقدمية على أنها خطر اقتصادي.

ممداني اعتبر أن هذه التبرعات الكبيرة تشكل تهديدا للديمقراطية المحلية، وقال في تجمع جماهيري الأسبوع الماضي: " لقد ضخ المليارديرات مثل بيل أكمان ورونالد لودر ملايين الدولارات في هذا السباق لأنهم يقولون إننا نشكل تهديدا وجوديا. وأنا هنا لأقول إنهم على حق… نحن تهديد وجودي لمعتقدهم بأن أموالهم يمكن أن تشتري الديمقراطية".

مع تصاعد هذه المعارك المالية، يبقى السؤال: هل ستتمكن قوة المال من قلب المعادلة الانتخابية، أم أن زهران ممداني سيحقق فوزاً يثبت أن الديمقراطية لا تُشترى؟