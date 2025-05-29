محكمة استئناف أمريكية تعيد فرض رسوم ترامب

أعادت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، اليوم الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها بأثر فوري، قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم.

ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من يونيو والإدارة الأمريكية بحلول التاسع منه.

وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية، أمس الأربعاء، قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إضافة إلى رسوم الاستيراد على السلع من كندا والمكسيك والصين والمتعلقة باتهامه الدول الثلاث بتسهيل تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.