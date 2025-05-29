رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" يلتقي ترامب في البيت الأبيض

ذكر بيان صدر عن مكتب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أنه اجتمع اليوم الخميس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لمناقشة التطورات الاقتصادية بما في ذلك النمو والتوظيف والتضخم.

وجاء في البيان أن الاجتماع انعقد بدعوة من الرئيس.

وأضاف البيان: "لم يناقش الرئيس باول توقعاته للسياسة النقدية، باستثناء التشديد على أن مسار السياسة سيعتمد كلياً على ما يرد من معلومات اقتصادية، وما يعنيه ذلك بالنسبة للتوقعات".

وانتقد ترامب باول مراراً، وكان ترامب هو من رشح باول للمنصب خلال ولايته الأولى وأعاد بعدها الرئيس الديمقراطي جو بايدن ترشيحه لولاية ثانية، وقال ترامب إنه يريد أن يترك باول منصبه.

وجاء في البيان: "قال الرئيس باول إنه وزملاءه في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة سيحددون السياسة النقدية، مثلما يقتضي القانون، لدعم الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، وسيتخذون تلك القرارات بناء على تحليل دقيق وموضوعي وغير سياسي فقط".

وفي الآونة الأخيرة، قال ترامب، الذي هاجم باول بسبب قرار البنك المركزي عدم خفض تكاليف الاقتراض، إنه لا يعتزم إقالة باول. لكن ذلك الاحتمال أثار قلق الأسواق المالية التي تعتمد على قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي على القيام بعمله دون تدخل سياسي.