الجيش الأمريكي يرسل حاملة طائرات إلى أمريكا الجنوبية

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم "الجمعة" إن الوزير بيت هيجسيث أمر بنشر حاملة الطائرات جيرالد فورد والسفن الحربية الداعمة لها في منطقة القيادة الجنوبية الأمريكية مما يزيد بشدة من عدد القوات والطائرات في المنطقة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل في منشور على منصة إكس "تعزيز وجود القوات الأمريكية في منطقة القيادة الجنوبية سيعزز قدرة الولايات المتحدة على كشف ومراقبة وتعطيل الجهات والأنشطة غير المشروعة التي تهدد سلامة وازدهار الوطن الأمريكي وأمننا في نصف الكرة الغربي". ولم يحدد الموعد الذي ستنتقل فيه حاملة الطائرات إلى المنطقة.







