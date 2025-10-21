ترامب: لا أعتقد أن أوكرانيا ستنتصر في الحرب ضد روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن أوكرانيا ستنتصر في الحرب ضد روسيا، رغم أنه لم يستبعد ذلك تماما.

وخلال ظهوره مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز "الاثنين"، سُئل ترامب عن تصريح أدلى به قبل نحو شهر، قال فيه إن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، قد تتمكن من استعادة أراضيها.

وقال ترامب في واشنطن: "ما زال بإمكانهم الفوز. لا أعتقد أنهم سيفعلون، لكن ما زال بإمكانهم الفوز. لم أقل أبدا إنهم سيفوزون، قلت إن بإمكانهم الفوز".

وأضاف: "الحرب أمر غريب جداً. تحدث الكثير من الأمور السيئة. وتحدث أيضا الكثير من الأمور الجيدة".

وفي مطلع الأسبوع الحالي ، قال ترامب إنه يجب وقف القتال عند خطوط التماس لإنهاء الحرب، وهو ما سيشمل تقسيم منطقة دونباس في شرق البلاد.





