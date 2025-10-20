أمريكا تكثف الجهود الدبلوماسية بعد غارات هددت الهدنة في غزة

التقى مبعوثان أمريكيان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم "الاثنين" في إطار جهود تهدف إلى حمل إسرائيل وحركة "حماس" على إعادة خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى مسارها، بعد تفجر للعنف في مطلع الأسبوع هدد بعرقلة الهدنة المستمرة منذ أسبوع.

وأعادت إسرائيل وحماس الالتزام بخطة وقف إطلاق النار بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ اندلاع العنف "الأحد". وأسفر هجوم فلسطيني خلال أعمال العنف عن مقتل جنديين، مما أدى إلى قصف إسرائيلي أودى بحياة 28 شخصا على الأقل في غزة.

لكن مع الهزات التي تواجه المراحل الأولى من وقف إطلاق النار بسبب نوبات العنف المتكررة، بما في ذلك اليوم، فمن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على مواصلة الضغط على الجانبين والحفاظ على الزخم لإنهاء الصراع.

وتعكس التطورات التي وقعت في الآونة الأخيرة العقبات التي تعترض الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره وإحلال سلام دائم بعد حرب استمرت عامين في غزة. ولا تزال مسائل رئيسية متعلقة بنزع سلاح حماس وانسحاب المزيد من القوات الإسرائيلية وحكم غزة دون حل.

المرحلة الثانية من الخطة

قال ترامب اليوم "الاثنين" إن الولايات المتحدة تتخذ خطوات كثيرة للحفاظ على وقف إطلاق النار. ويواصل الرئيس الأمريكي الضغط على كل من حماس وإسرائيل في مسعى للحفاظ على أبرز إنجاز دبلوماسي له في العام الأول من ولايته الثانية.

وأضاف للصحفيين أن "الوضع المتعلق بحماس" سيُعالج سريعا، لكنه أوضح أنه لم يطلب من إسرائيل "التحرك والتعامل معه". وذكر أنه رغم انتهاك الحركة للاتفاق، فإنه لا يعتقد أن قيادتها هي المسؤولة عن ذلك لكنها تواجه "بعض التمرد" في صفوفها.

وهدد الرئيس الأمريكي بأنه إذا لم يصوب قادة حماس أوضاعهم، "فسنقضي عليهم إذا اضطررنا إلى ذلك". لكنه شدد على أن مثل هذه الإجراءات لن تشمل قوات أمريكية على الأرض.

ومن المتوقع أن يدفع المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترامب، تجاه تعزيز الهدنة وبدء المحادثات بشأن المرحلة التالية الأصعب من الخطة المؤلفة من 20 نقطة خلال زيارتهما التي بدأت "الاثنين".

ومن المقرر أن يزور جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إسرائيل غداً الثلاثاء. وقال نتنياهو إنه سيبحث مع فانس التحديات والفرص في المنطقة.

وتبرز الجهود الدبلوماسية الأمريكية رفيعة المستوى في المنطقة، إلى جانب محادثات مزمعة أيضا في وقت لاحق اليوم مع حماس في مصر، أهمية تثبيت وقف إطلاق النار لترامب الذي أعلن الأسبوع الماضي "الفجر التاريخي لشرق أوسط جديد".

وقالت السلطات الصحية في القطاع اليوم "الاثنين" إن نيران الدبابات الإسرائيلية قتلت ثلاثة قرب "الخط الأصفر". وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على مسلحين عبروا الخط.