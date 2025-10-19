أمريكا تهاجم سفينة كولومبية وترامب يصف بيترو بأنه "زعيم مخدرات"

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم الأحد إن قوات أمريكية هاجمت سفينة مرتبطة بجماعة يسارية كولومبية، وذلك تزامنا مع وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الكولومبي جوستابو بيترو بأنه "زعيم مخدرات".

وكتب هيجسيث على منصة إكس أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) دمرت سفينة وقتلت ثلاثة أشخاص يوم الجمعة "في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية الأمريكية" التي تشمل منطقة بحر الكاريبي.

وقال هيجسيث إن السفينة تابعة لجماعة جيش التحرير الوطني اليسارية المتمردة ومتورطة في "تهريب مخدرات"، دون تقديم أدلة على ذلك.

وقال البنتاجون إنه ليس لديه ما يضيفه إلى ما ورد في منشور هيجسيث على إكس، الذي جاء بعد ساعات من اتهام ترامب نظيره بيترو عبر منصة تروث سوشيال بأنه "يشجع بقوة على الإنتاج الضخم للمخدرات" مشيرا إلى أن المدفوعات والإعانات الأمريكية لكولومبيا هي عبارة عن نهب.

ووصف ترامب في المنشور بيترو بأنه "زعيم مخدرات". وكتب بحروف كبيرة "اعتبارا من اليوم، لن يتم دفع هذه المدفوعات أو أي شكل آخر من المدفوعات أو الإعانات بعد الآن".

ولم تتمكن رويترز بعد من تحديد طبيعة المدفوعات التي يشير إليها ترامب. وكانت كولومبيا في وقت من الأوقات من بين أكبر المتلقين لمساعدات أمريكية في النصف الغربي من العالم لكن تدفق تلك الأموال تقلص كثيرا فجأة هذا العام بعد إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس إيد).

ولم ترد سفارة كولومبيا في واشنطن حتى الآن على طلب التعليق. وأحالت وزارة الخارجية الأمريكية الأسئلة إلى البيت الأبيض الذي لم يرد بعد.

وتشهد العلاقات بين بوجوتا وواشنطن توترا منذ عودة ترامب إلى منصبه. وألغت الولايات المتحدة الشهر الماضي تأشيرة بيترو بعد انضمامه إلى مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك وحثه الجنود الأمريكيين على عصيان أوامر ترامب.

وتعهد بيترو العام الماضي بتحجيم مناطق زراعة المخدرات في بلاده من خلال تدخل اجتماعي وعسكري ضخم لكن تلك الاستراتيجية لم تحقق نجاحا يذكر.

وقال ترامب في سبتمبر أيلول إن الولايات المتحدة تعتقد أن دولا مثل أفغانستان وبوليفيا وبورما وكولومبيا وفنزويلا "لم تف بشكل واضح" بالتزاماتها وفق اتفاقات مكافحة المخدرات خلال العام الماضي.

وحمل ترامب القيادة السياسية لكولومبيا مسؤولية عدم الوفاء بالتزامات الدولة في مجال مكافحة المخدرات.