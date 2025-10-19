كيف أغرقت غواصة صغيرة حاملة طائرات أمريكية بقيمة 6 مليارات دولار؟

للوهلة الأولى، قد يبدو من المستحيل أن تهدد غواصة تعمل بالديزل، تكلفتها 100 مليون دولار، حاملة طائرات نووية أمريكية قيمتها 6 مليارات دولار. ومع ذلك، أثبتت الغواصة السويدية HMS Gotland خلال مناورات بحرية عام 2005 أن الابتكار والتخفي يمكن أن يفوقا الحجم والقوة. السر يكمن في محركات ستيرلينغ التي تولد الطاقة بصمت، وتقنية AIP الحديثة التي تسمح للغواصة بالبقاء تحت الماء لأيام، وحتى أسابيع، دون الحاجة للصعود للسطح.

في المناورات، اقتربت غوتلاند إلى مدى خطر للغاية من حاملة الطائرات الأمريكية USS Ronald Reagan، عملاق بحري يضم أسطولاً جوياً يصل إلى 90 طائرة، مجهزاً بأنظمة رادار متقدمة، تدابير مضادة للطوربيدات، وأنظمة حرب إلكترونية متطورة. ومع ذلك، أظهرت الغواصة الصغيرة أنها خصم لا يُستهان به، وأجبرت محللي البحرية الأمريكية على إعادة النظر في افتراضاتهم حول حماية حاملات الطائرات.

استخدمت HMS Gotland تخفيها الفائق للاقتراب من مجموعة حاملة الطائرات دون أن تُكشف؛ فقد استغلت هدوء نظام الـAIP ومحركات ستيرلينغ لتجنب اكتشاف السونار، ثم اخترقت التخطيط الدفاعي للقطع المرافقة عبر التحرك في مناطق "العمى" الصوتي ونقاط الارتداد، ما جعل طواقم مكافحة الغواصات تتأخر في تحديد موقعها؛ عندما وصلت إلى مدى الطوربيد الفعّال، استهدفت الحاملة وأجرت إطلاقا وهميا أو سجلت بيانات استهداف دقيقة — بنتيجة التمرين اعتُبرت الحاملة "مُغرقة" افتراضيا، وهذه النتيجة تكررت عبر مناورة مستمرة امتدت على مدار عامين، مما أجبر البحرية الأمريكية على استئجار الغواصة لدراسة تكتيكاتها وتحسين دفاعاتها.

البحرية الأمريكية توقفت عن استخدام الغواصات التي تعمل بالديزل في تسعينيات القرن الماضي، واستبدلتها بالغواصات النووية. الغواصات التقليدية تحتاج إلى الهواء لاحتراق وقودها، وعادةً ما تضطر للصعود لتجديد إمداداتها، ما يزيد من خطر اكتشافها. أما الغواصات النووية، فبفضل طاقتها المستمرة، يمكنها البقاء تحت الماء لفترات طويلة دون الحاجة للصعود، مع الحفاظ على عنصر المفاجأة وفق تقرير لموقع "nationalinterest".

لكن السويد، بخلاف الولايات المتحدة، واصلت تطوير غواصاتها التي تعمل بالديزل مع نظام AIP. فئة Gotland مزودة بمحركات ستيرلينغ شبه صامتة، لا تحتاج للهواء للعمل، مما يسمح لها بالبقاء تحت الماء لأسابيع، أو الانتقال لمحرك الديزل للمسافات الطويلة. عند شحن البطاريات، يمكن للغواصة تنفيذ عمليات تخفي شبه صامتة، وهو ما يجعلها أحيانًا أكثر صمتًا من الغواصات النووية، التي تحتاج لتشغيل مضخات تبريد المفاعل، ما قد يكشف موقعها.

نجاح الغواصة لم يأتِ من المحرك وحده، بل جاء نتيجة سلسلة من التعديلات التصميمية المتقدمة، بما في ذلك الطلاء المقاوم للسونار على بدنها، والمواد الماصة للرادار على البرج، والمروحة البطيئة الدوران لتقليل الضوضاء، إضافةً إلى مخازن صوتية على الآلات الداخلية لامتصاص الأصوات، و27 مغناطيسا كهربائيا لتقليل اكتشاف الشذوذ المغناطيسي، مما جعلها واحدة من أكثر الغواصات صمتا وقدرة على التخفي في العالم.

إضافة لذلك، تتميز غوتلاند بقدرة مناورة عالية بفضل نظام توجيه محوسب يتيح لمشغل واحد التحكم بالعمق والمسار، ما يزيد صعوبة اكتشافها بعد الهجوم الافتراضي.

التأثير على البحرية الأمريكية

بعد عامين من المناورات الناجحة، طلبت البحرية الأمريكية الاستعانة بالغواصة لدراسة تقنياتها وتحسين قدراتها في مكافحة الغواصات. ومع ذلك، بقيت السياسة الرسمية متمسكة بالغواصات النووية، رغم الاعتراف بأن الغواصات الصغيرة العاملة بالديزل والكهرباء توفر حلًا فعالًا اقتصاديًا ومفاجئًا يمكن أن يعيد تشكيل موازين القوى البحرية.