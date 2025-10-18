كامالا هاريس تدعو الأمريكيين إلى الانضمام لمظاهرات "لا للملوك"

دعت كامالا هاريس المرشحة السابقة للرئاسة للرئاسة الأمريكية، إلى انضمام الشعب الأمريكي إلى احتجاجات "لا للملوك" المناهضة لقرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب المقرر تنظيمها في جميع أنحاء البلاد اليوم .

ودونت كامالا هاريس في حسابها على "إكس": في بلدنا، السلطة للشعب.. غدًا، 18 أكتوبر، أشجعكم على الانضمام إلى جيرانكم في احتجاج سلمي خلال فعالية "لا للملوك".

ويقول المنظمون إن عدد الفعاليات المخطط لها قد تتجاوز 2700 فعالية، وإن عدد الردود الإلكترونية من الراغبين في الحضور قد تضاعف خلال الأسبوع الماضي وحده.

تهدف هذه الاحتجاجات - كما يوحي اسمها - إلى توفير نقطة حشد للأمريكيين المعارضين، أو الخائفين من ترسيخ ترامب وتوسيع سلطته.

وقال جويل باين، كبير مسؤولي الاتصالات في حركة "موف أون"، وهي واحدة من حوالي 300 مجموعة تُشكّل التحالف الداعم للاحتجاج: "لقد وصل الشعب الأمريكي إلى مرحلة يشعر فيها بأن دونالد ترامب لا يحترم معايير هذا البلد من حيث توازن القوى، واحترام حقوق الأقليات، واحترام الحقوق التي نعتمد عليها جميعًا، مثل حرية التعبير".

وأضاف باين: "من الضروري التأكيد على أنه لا ملوك لنا في أمريكا - لا الآن ولا في أي وقت مضى".

وفي المرة الأخيرة التي نظمت فيها حركة "لا ملوك" يومًا مماثلًا، يُقدر عدد المشاركين بحوالي 5 ملايين شخص. كان ذلك في 14 يونيو، عيد ميلاد ترامب، وهو يوم شهد أيضًا عرضًا عسكريًا مثيرًا للجدل، حضره الرئيس، في واشنطن.