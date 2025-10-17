قمة ترامب وبوتين في بودابست تطيح بأحلام زيلينسكي

من المتوقع أن يطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من نظيره الأمريكي دونالد ترامب صواريخ توماهوك اليوم "الجمعة"، لكن الإعلان المفاجئ عن عقد قمة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست يضعف فيما يبدو فرص حصول الزعيم الأوكراني على ما يريد.

وأعلن ترامب عن عقد القمة في أعقاب مكالمة هاتفية "الخميس" استمرت لأكثر من ساعتين مع بوتين بشأن حرب روسيا في أوكرانيا، والتي وصفها ترامب بالبناءة.

ولم يتضح بعد ما قاله بوتين لترامب ودفعه للموافقة على عقد الاجتماع، بعد أن انتهت قمة بينهما في ألاسكا في أغسطس مبكرا دون تحقيق تقدم يذكر.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "طوال حياتي، أبرم صفقات. أعتقد أننا سنبرم هذه الصفقة، ونأمل أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن".

وأوضح الكرملين أنه لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين حسمها، وأن القمة قد تعقد "في وقت متأخر بعض الشيء" عن فترة الأسبوعين التي ذكرها ترامب.

وكان من المقرر أن يكون اجتماع اليوم مع زيلينسكي غداء هادئا نسبيا في قاعة اجتماعات حكومية، بدلا من اجتماع عام في المكتب البيضاوي.

وأثارت نبرة ترامب التصالحية بعد الاتصال الذي أجراه مع بوتين تساؤلات حول فرص واحتمالات تقديم المساعدة لأوكرانيا على المدى القريب، كما أججت المخاوف الأوروبية من إبرام اتفاق يخدم مصالح موسكو.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إنه يرحب بالمحادثات إذا كان هدفها المساهمة في إحلال السلام في أوكرانيا.







