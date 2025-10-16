"ليتل فيلدج" تكشف كيف يُهدد ترحيل المهاجرين بـ"تجميد" 300 مليار دولار من الإنفاق في الاقتصاد الأمريكي

لطالما تركز الجدل حول الهجرة غير الموثقة على أثرها في أسواق العمل والعمالة، متجاهلاً دور هذه الفئة كقوة استهلاكية محركة للاقتصاد.

لكن في حي "ليتل فيلدج" بشيكاغو، كشفت حملة الترحيل الكاسحة التي تبنتها إدارة ترامب ضد المهاجرين غير الموثقين عن التكلفة الخفية لهذه السياسات: شلل اقتصادي مباشر وفوري.

ففي منطقة لاتينية حيوية، تحول الخوف من الاعتقال إلى محرك رئيسي للسوق، حيث أغلق المستهلكون محافظهم وتبقى المحال التجارية فارغة، ما أدى إلى انخفاض المبيعات بنسبة 60% في بعض المتاجر.

لا يهدد هذا التباطؤ الأعمال المحلية الصغيرة فقط، بل يطرح سؤالاً أوسع وأكثر إلحاحاً، كيف يمكن للاقتصاد الأمريكي أن يتحمل وقف إنفاق هذه الشريحة، التي تسهم بما يقرب من 300 مليار دولار سنوياً في شراء السلع والخدمات.

وهل باتت هذه الأنشطة التجارية المحلية، التي أعاد المهاجرون إحياءها، أول ضحايا الصراع السياسي على الحدود؟

هذا التقرير يغوص في التفاصيل الصادمة لانهيار حي تجاري بالكامل ويستعرض كيف تحول الأمن القومي إلى تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي في قلب المدن الأمريكية.

في حي "ليتل فيلدج" بمدينة شيكاغو، تسببت حملة الترحيل الكاسحة التي تبنتها إدارة ترامب في شلل اقتصادي تام.

أفاد أصحاب الأعمال في "ليتل فيلدج"، الذي يشكل السكان من أصل إسباني 81% من قاطنيه، بأن الزبائن باتوا خائفين جداً من السير في شوارع هذا الذي يُعد ثاني أكثر الممرات التجارية ازدحاماً في شيكاغو.

وقد انخفضت المبيعات بشدة، وبقي الموظفون في منازلهم، وأغلقت المتاجر مؤقتاً منذ أن بدأت حملة الترحيل في شيكاغو في 8 سبتمبر.

وتم اعتقال أكثر من 1000 شخص في إطار عملية وزارة الأمن الداخلي التي أُطلق عليها اسم "عملية غارة ميدواي" (Operation Midway Blitz).

عادة ما يتركز الاهتمام بشأن التداعيات الاقتصادية لعمليات الترحيل على تأثيرها في الصناعات التي تعتمد على أعداد كبيرة من العمال المهاجرين غير المصرح لهم، مثل قطاعي البناء والزراعة.

لكن المهاجرين غير الموثقين ليسوا مجرد أشخاص يذهبون إلى العمل كل يوم؛ بل هم مستهلكون أيضاً. ففي عام 2023، أنفقوا ما يقرب من 300 مليار دولار على شراء السلع والخدمات التي تُغذّي الاقتصاد.

وقال مايك مورينو، مالك متجرمشروبات: "إنها تقتل الأعمال". كان والده قد افتتح المتجر في ليتل فيلدج في السبعينيات، وكان أول متجر مملوك للاتينيين في إلينوي.

وأوضح أن المبيعات قد انخفضت بنسبة 60% منذ سبتمبر. وأضاف مورينو أن السكان المحليين وأصحاب الأعمال القدامى على حد سواء تعرضوا لصدمة نفسية بسبب تجول عملاء الهجرة في الحي، واعتقالهم للمهاجرين غير المصرح لهم وكذلك للمواطنين الأمريكيين.

وقال: "إنهم يتجولون في الشوارع مراراً وتكراراً لإخافتنا، لم أتخيل أبداً أنني سأرى شيئاً كهذا".

من جهتها، قالت مارسيلا رودريجيز، مديرة امتياز "لوس مانجوس"، وهي سلسلة صغيرة لبيع الآيس كريم على الطريقة المكسيكية: "الناس لا يخرجون من منازلهم.

الأطفال لا يذهبون إلى المدرسة، إنه أمر لا يصدق"، وذكرت أن أعمالها "تدهورت بالكامل" بدءاً من سبتمبر، وقام العديد من الموظفين الخائفين بتغيير جداولهم لإعداد الطعام عندما يكون المتجر مغلقاً أمام الزبائن.

وأوضحت أن مبيعات الآيس كريم ترتبط الآن بمدى وضوح رؤية عملاء الهجرة في الحي. وأضافت: "في الأيام الهادئة التي لا تشهد الكثير من الاحتجازات، نرى ارتفاعاً في عدد الزبائن".

أعلنت إدارة ترامب الشهر الماضي أنها في طريقها لترحيل 600 ألف مهاجر غير مصرح لهم هذا العام. لكن هذه الحملة تضر بالأعمال التجارية والاقتصادات المحلية التي تعتمد على المهاجرين، سواء الشرعيين أو غير الموثقين، الذين يشترون كل شيء بدءاً من الطعام وصولاً إلى السيارات والمنازل.

وشملت الحملة رقم قياسي بلغ 14 مليون مهاجر غير مصرح لهم، أي ما يقرب من 5.6% من إجمالي الأسر، في الولايات المتحدة في عام 2023.

ويعيش 26 مليون شخص في أسرة تضم شخصاً واحداً على الأقل يفتقر إلى الوضع القانوني.

ولا يقتصر الأمر على إنفاق هذه المجموعة لمئات المليارات سنوياً، بل إنهم دفعوا أيضاً أكثر من 90 مليار دولار كضرائب فيدرالية وعلى مستوى الولايات والمحليات في عام 2024، مما ساعد في تمويل الخدمات الاجتماعية وبرامج مثل الضمان الاجتماعي.

وتساعد ضرائب المبيعات والعقارات والأعمال وغيرها التي دفعوها في دعم ميزانيات البلديات والولايات.

ولهذا السبب، يهدد التباطؤ في "ليتل فيلدج" بأن يكون له تأثير مضاعف على شيكاغو. وقد تشهد المدينة انخفاضاً في عائدات الضرائب من مبيعات التجزئة، بالإضافة إلى إغلاق المتاجر، وتقليل الطلبات على طول سلسلة التوريد، وتضرر سوق العقارات، وفقاً لما ذكرته تيريزا كوردوفا، مديرة معهد المدن الكبرى في جامعة إلينوي بشيكاغو.

أصبحت ليتل فيلدج نقطة وصول للمهاجرين من أصل إسباني القادمين إلى الولايات المتحدة بدءاً من الستينيات والسبعينيات. وقد ساعد هؤلاء في استقرار الحي، الذي كان قد أفرغ مع فقدان شيكاغو للوظائف الصناعية ومغادرة الناس إلى الضواحي. وقالت كوردوفا: "لولا اللاتينيون في شيكاغو، لما تمكنا من إعادة الإحياء بهذه الطريقة".

وذكر أ. ك. ساندوفال-ستراوسز، أستاذ التاريخ في جامعة بنسلفانيا ومؤلف كتاب "باريو أمريكا: كيف أنقذ المهاجرون اللاتينيون المدينة الأمريكية"، أن قصة مماثلة لإحياء المهاجرين للمناطق المتدهورة تكررت في العديد من المدن الصناعية الشمالية خلال منتصف القرن العشرين ولاحقاً في الجنوب. وأضاف: "تدفق المهاجرين إلى هذه الأحياء كان شريان حياة اقتصادي".

لكن المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، وصف النظر إلى ما ينفقه المهاجرون غير المصرح لهم ويدفعونه من ضرائب بمعزل عن التكاليف الأخرى بأنه "عملية حمقاء"؛ لأن "التكاليف التي يدفعها الأمريكيون بسبب الهجرة غير الشرعية لا يمكن حسابها: الجريمة، وإجهاد أنظمة الرعاية الصحية، وتضخم تكاليف العقارات، والمدارس التي تثقل كاهلها تكلفة طلاب الإنجليزية كلغة ثانية (ESL)".

وأشار البيت الأبيض إلى دراسة أجرتها "فيدرالية الإصلاح الهجرة الأمريكية"، التي تدعو إلى خفض مستويات الهجرة، والتي ذكرت أن دافعي الضرائب الأمريكيين ينفقون ما لا يقل عن 182 مليار دولار سنوياً لتغطية تكاليف المهاجرين غير المصرح لهم.

في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبلهم في الولايات المتحدة، يقوم المهاجرون والأسر بإرسال المزيد من الأموال إلى أوطانهم ،حيث تشهد التحويلات المالية إلى العديد من دول أمريكا اللاتينية زيادات مزدوجة الرقم ،كما أنهم يشددون إنفاقهم.

وقدّر "بنك تي دي" (TD Bank) أن انخفاض إنفاق العمال غير الموثقين سيؤدي إلى طرح 0.7 نقطة مئوية من نمو إنفاق المستهلكين هذا العام.

وعندما قدمت شركة "تريكولور" (Tricolor)، وهي شركة إقراض سيارات متدنية الجودة تستهدف بشكل أساسي المهاجرين غير المصرح لهم في الجنوب الغربي، طلب إفلاسها الشهر الماضي، قال محللون إن ذلك كان علامة على الضغط الواقع على الاقتصاد الذي يلبي احتياجات المهاجرين غير الموثقين.

وقال إريك رودريجيز، نائب الرئيس الأول للسياسات والدعوة في مجموعة الحقوق المدنية اللاتينية "يونيونوس يو إس": كلما مضت إدارة ترامب قدماً في حملتها، زادت الضربة التي سيتلقاها الإنفاق الاستهلاكي والتوظيف والضرائب التي تدعم المدن والولايات.

وقد وُجد أن عمليات الترحيل الجماعي تؤدي إلى خفض التوظيف والأجور حتى للمواطنين المولودين في البلاد. وأضاف: "لا توجد أي علامة على أن ما نراه الآن سيتوقف أو يتراجع. ومع تصعيد الحكومة لعمليات الترحيل الجماعية، ستكون الآثار الاقتصادية أكبر".