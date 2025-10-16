أكسيوس: ترامب سيتحدث هاتفياً مع بوتين قبل لقاء زيلينسكي

نقل موقع أكسيوس اليوم "الخميس" عن مصدر مطلع قوله، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيتحدثان، هاتفياً، اليوم الخميس، قبل يوم واحد من زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبيت الأبيض.

ولم يصدر بعد أي تعليق من البيت الأبيض على هذا التقرير.

ويلتقي زيلينسكي ترامب في محاولة للحصول على مزيد من الدعم العسكري، في وقت تصعد فيه كل من كييف وموسكو هجماتهما المكثفة على البنية التحتية للطاقة، بينما يواجه حلف شمال الأطلسي صعوبة في الرد على اختراقات المسيرات الروسية لأجوائه.

وتسعى كييف للحصول على صواريخ توماهوك الأمريكية بعيدة المدى، والتي من شأنها أن تضع موسكو ومدنا روسية كبرى في مرمى نيران الصواريخ القادمة من من أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي إنه من الممكن أن يزود أوكرانيا بالأسلحة في حال رفض بوتين المشاركة في مفاوضات جادة.