طيار "المارينز" السابق يطعن على قرار تسليمه لواشنطن بتهمة تدريب طيارين صينيين

استأنف الطيار السابق في مشاة البحرية الأمريكية، دانيال دوغان، اليوم الخميس، حكماً بترحيله من أستراليا إلى الولايات المتحدة بناءً على مزاعم بتدريب طيارين عسكريين صينيين بشكل غير قانوني قبل أكثر من عقد.

ويُتَّهم دوغان بتدريب طيارين عسكريين صينيين عندما كان يعمل مُعلِّماً في أكاديمية طيران في جنوب أفريقيا في عام 2012.

ومُثِّل أمام المحكمة في العاصمة الأسترالية كانبرا برفقة محاميه لتقديم طلب الاستئناف، قاطعاً مسافة 350 كيلومتراً من سجن في ويلنغتون بولاية نيو ساوث ويلز.

وسوف يُعلن قاضي المحكمة الاتحادية الأسترالية جيمس ستيليوس عن الحكم في موعد يحدد عقب جلسة استماع تستمر يوماً واحداً في العاصمة الوطنية كانبرا.

وجاء في اتهام رسمي صدر في عام 2016 من المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، والذي جرى الكشف عنه في أواخر عام 2022، أن دوغان تآمر مع آخرين لتدريب طيارين عسكريين صينيين في عامي 2010 و 2012 ومن المحتمل فترات أخرى، دون التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم.

وقال ممثلو الادعاء إنه تلقى مبالغ إجمالية بلغت حوالي 88 ألف دولار أسترالي (61 ألف دولار أمريكي) ورحلات سفر دولية من جانب مُتآمِر آخر مقابل ما كان يوصف أحياناً بـ "تدريب التنمية الشخصية".

وينفي دوغان الاتهامات الموجهة إليه.

ويُحتجز دوغان في سجن شديد الحراسة منذ اعتقاله في عام 2022 في متجر بالقرب من منزل عائلته في ولاية نيو ساوث ويلز.

وكان المدعي العام الأسترالي وقتها مارك دريفوس قد وافق على ترحيل دوغان (57 عاماً) في ديسمبر، ولكن محامييه قالوا في المحكمة اليوم الخميس إن عملية الترحيل شابها أخطاء قانونية.