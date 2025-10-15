هيجسيث: أمريكا ستفرض "تكاليف" على روسيا ما لم تنه الحرب في أوكرانيا



حذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث موسكو اليوم "الأربعاء" من أن واشنطن وحلفاءها "سيفرضون تكاليف عليها بسبب الحرب المستمره" ما لم تضع حدا لها في أوكرانيا.

وأضاف في اجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا التي تضم حلفاء كييف "إذا كان علينا اتخاذ هذه الخطوة، فإن وزارة الحرب الأمريكية مستعدة للقيام بدورنا بطرق لا يمكن إلا للولايات المتحدة القيام بها".

ولم يتطرق هيجسيث إلى تفاصيل. وجاءت تعليقاته في وقت تدرس فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبا من أوكرانيا للحصول على صواريخ من طراز توماهوك بعيدة المدى.

وقال هيجسيث "آن الأوان لإنهاء هذه الحرب المفجعة ووقف سفك الدماء غير المبرر والعودة إلى طاولة السلام".

وأضاف "هذه حرب لم تندلع في عهد الرئيس ترامب، لكنها ستنتهي في عهده".

وحث هيجسيث الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى زيادة الإنفاق على مشتريات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا، وذلك عقب صدور تقرير سلط الضوء على انخفاض حاد في الدعم العسكري الغربي لكييف في شهري يوليو تموز وأغسطس.

وقال للصحفيين في مقر الحلف في وقت سابق من اليوم "تنعم بالسلام عندما تكون قويا. لن تنعم به عند استخدام كلمات قوية أو تهز أصابعك، بل عندما تمتلك قدرات قوية وحقيقية يحترمها الخصوم".







