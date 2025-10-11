Al Bayan
ترامب يتوقع عودة الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين

رويترز

واشنطن

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس) في غزة "سيعودون" يوم الاثنين.

وفي حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال إن هناك ما يقرب من 28 جثة سيتم استعادتها.

وأضاف أنه يعتقد أنه سيزور مصر وسيتحدث في وقت لاحق أمام الكنيست الإسرائيلي، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

أهم التصريحات

* ترامب يقول إنه واثق من أن وقف إطلاق النار في غزة "سيصمد"

* ترامب تعليقا على زيارة الشرق الأوسط: الكثير من القادة سيذهبون

*ترامب: هناك توافق بشأن المراحل التالية في خطة غزة