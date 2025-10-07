بعد صفقة "تيك توك".. دونالد ترامب للشباب: أنتم مدينون لي بالكثير

حمل الرئيس الأميركي الشباب في الولايات المتحدة، جميلاً، واعتبرهم مدينين له، حيث قال في مقطع فيديو نُشر على منصة "تيك توك" صباح الاثنين، إن الشباب الأمريكيين الذين يستخدمون التطبيق "مدينون له"، وذلك عقب الإعلان عن توقيعه أمراً تنفيذياً جديداً يسمح لمنصة الفيديوهات الشهيرة بمواصلة العمل في الولايات المتحدة بعد إعادة هيكلة ملكيتها.

وقال ترامب في الفيديو: "إلى جميع شباب تيك توك، لقد أنقذت تيك توك، لذا أنتم مدينون لي كثيراً. والآن أنتم ترونني في المكتب البيضاوي، ويوماً ما سيجلس أحدكم على هذا المكتب ليقوم بعمل رائع".

جاء هذا الإعلان بعد مفاوضات طويلة بين مسؤولين أمريكيين وصينيين، بُنيت على تفويض صادر من الكونغرس في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يقضي بإلزام الشركة الأم الصينية "بايت دانس" ببيع أصولها الأمريكية لتجنب الحظر الكامل للتطبيق في البلاد.

ويُقدّر عدد مستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة بنحو 170 مليون مستخدم، معظمهم من فئة الشباب. وقد أصبح التطبيق منصة رئيسية للتفاعل الاجتماعي والترفيه وتبادل المعلومات، إلا أن مستقبله ظل محل جدل وطني منذ أعوام بسبب المخاوف من الأمن القومي وخصوصية البيانات والتأثيرات الأجنبية.

الاتفاق الجديد الذي أبرمته إدارة ترامب أنهى مواجهة استمرت سنوات حول عمل التطبيق الصيني في الولايات المتحدة وضمانات حماية بيانات المستخدمين.

شروط استمرار عمل "تيك توك" في الولايات المتحدة تعكس سياقاً أوسع من المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، وسعي الحكومة الأمريكية لفرض رقابة أشد على المنصات الأجنبية. ويُعدّ هذا الاتفاق تطوراً محورياً في سياسات التكنولوجيا والبيانات وحقوق المستخدمين في أمريكا، وفي دور وسائل التواصل الاجتماعي داخل الثقافة السياسية لجيل الشباب الأمريكي.

بانوراما

وقّع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً في 25 سبتمبر يسمح لـ"تيك توك" بمواصلة العمل في الولايات المتحدة بشرط نقل أصوله الأمريكية إلى ائتلاف من المستثمرين الأمريكيين.

ومن بين أبرز المستثمرين الجدد شركة أوراكل (Oracle) وسيلفر ليك بارتنرز (Silver Lake Partners)، فيما ستحتفظ شركة "بايت دانس" بحصة محدودة لا تتعلق بالأمن القومي.

الاتفاق تمّ في إطار تشريعات ثنائية الحزبين الجمهوري والديمقراطي، دعمها كل من بايدن وترامب، وتهدف إلى ضمان خضوع عمليات "تيك توك" الأمريكية لملكية محلية بالكامل من أجل حماية بيانات المستخدمين.

من يملك "تيك توك" الآن؟

سيتولى الفرع الأمريكي من "تيك توك" التحكم بخوارزمية التوصية الشهيرة باستخدام بيانات محلية فقط، بينما ستشرف "أوراكل" على العمليات التقنية، للحد من دور "بايت دانس" في أي أنشطة أمنية أو تحليلية.

ومن المتوقع أن يعزز هذا الترتيب ثقة الأمريكيين بأن التطبيق لن يُستخدم لأغراض التجسس أو التلاعب الخارجي، كما يرى محللون أن الاتفاق قد يفتح الباب أمام تشريعات مماثلة لمراقبة شركات تكنولوجية أجنبية أخرى.

الاتفاق جاء بعد جولات من المفاوضات التقنية والدبلوماسية شارك فيها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري جيميسون غرير، مع نظرائهما الصينيين في إسبانيا.

ويُعتبر جمهور "تيك توك" الأمريكي — وخصوصاً من هم دون الثلاثين — قوة انتخابية صاعدة في الولايات المتحدة، وقد سبق لترامب أن شكر مستخدمي التطبيق لدورهم في رفع نسبة مشاركة الشباب في انتخابات 2024 التي شهدت زيادة دعم الجمهوريين من هذه الفئة.