ترامب: سأجتمع مع الرئيس الصيني في غضون 4 أسابيع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الأربعاء" إنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال أربعة أسابيع.

وأضاف ترامب أن فول الصويا سيكون موضوعاَ رئيسياَ في النقاشات خلال اللقاء. وكتب على منصة (تروث سوشيال) "يتضرر مزارعو فول الصويا في بلدنا لأن الصين لا تشتري لأسباب ‘تفاوضية’ فقط".

ولم يشتر المستوردون الصينيون فول الصويا من حصاد الخريف الأمريكي خلال الحرب التجارية مع بكين، مما كبد المزارعين الأمريكيين خسائر مبيعات تقدر بمليارات الدولارات.

وفصل الخريف هو في العادة الموسم الرئيسي لتسويق فول الصويا الأمريكي، حين يجني المزارعون المحاصيل من حقولهم، بينما ينتظر المشترون من أنحاء العالم حصاد البرازيل، أكبر مورد، لمحصولها التالي.

ولجأت الصين، أكبر مستورد لفول الصويا في العالم، إلى أمريكا الجنوبية للحصول على الإمدادات وتجنبت المحاصيل الأمريكية، مما ضغط على العقود الآجلة لفول الصويا في بورصة شيكاجو التجارية.

وفي الشهر الماضي، قال ترامب إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع شي أحرزا خلاله تقدما بشأن اتفاقية تتعلق بتيك توك، وإنهما سيلتقيان وجها لوجه في كوريا الجنوبية لبحث موضوعات التجارة والحرب الروسية في أوكرانيا.