صدمة "وزارة الحرب".. هيغسيث يفرض "معايير الذكورة"

ألقى وزير الحرب، بيت هيغسيث، خطابًا يُعدّ نقطة تحول حاسمة أمام مئات من كبار الضباط العسكريين في كوانتيكو، فيرجينيا.

حيث أعلن الوزير، بلهجة غير مسبوقة، عن رؤيته الجديدة للمؤسسة العسكرية الأمريكية، والتي تهدف إلى تجريدها مما أسماه "الحطام الأيديولوجي".

الخطاب لم يكن مجرد إعلان سياسات، بل كان إنذارًا مباشرًا يُلزم القادة العسكريين بالقبول الكامل أو الرحيل فوراً، مما يضع مستقبل التنوع وسلامة الثقافة الداخلية للجيش على المحك، ويُثير تساؤلات حول مدى تأثير القيادة السياسية الجديدة على الحياد العسكري.

أكد وزير الحرب، بيت هيغسيث، رؤيته للشكل والتصرف المادي للجيش الأمريكي أمام جمهور غفير من كبار الضباط العسكريين صباح يوم الثلاثاء، وقدم استنتاجًا صارمًا: "إذا لم توافقوا، فاستقيلوا".

وقال هيغسيث: "كلما سارعنا في الحصول على الأشخاص المناسبين، كلما تمكنا من المضي قدماً في السياسات الصحيحة،ولكن إذا كانت الكلمات التي أقولها اليوم تُغرق قلبك بالحزن، فعليك أن تقوم بالشيء المُشرّف وتستقيل".

ووفقاً لهيغسيث، تتمحور "السياسات الصحيحة" حول حملته الأوسع ضد الجهود السابقة التي وصفها بأنها "مُتيقظة" (Woke)، والتي كانت تهدف إلى تعزيز التنوع أو توفير التسهيلات للقوات.

وقد أصبحت تفاصيل هذه السياسات رسمية في 10 توجيهات أُرسلت إلى القيادة العسكرية أثناء إلقاء خطابه.

لن يكون هناك "جنود سُمناء" أو "جنرالات وأميرالات سُمناء في ممرات البنتاغون"، كما صرح هيغسيث. يجب أن يكون الجنود حليقي الذقن، ولن يقدم الجيش سوى القليل من الإعفاءات أو لا شيء على الإطلاق، سواء للاحتياجات الدينية أو الطبية.

وستكون هناك معايير بدنية ذكورية فقط للوظائف القتالية، وإذا كان ذلك يعني عدم وجود نساء في تلك الأدوار، قال هيغسيث: "الأمر كذلك".

كانت العديد من الإصلاحات الكبرى مدفوعة بضرورة التجنيد؛ فعندما فتح وزير الدفاع السابق آش كارتر الأدوار القتالية للنساء في عام 2015، قال إن الجيش "لا يمكنه تحمل قطع نفسه عن مواهب ومهارات نصف البلاد" إذا أراد النجاح في الدفاع الوطني.

وبينما كان الجيش قد أجرى تغييرات في السنوات الأخيرة للحد من حالات التحرش أو التمييز أو القيادة السامة عبر إنشاء آليات إبلاغ، قال هيغسيث إن تلك الجهود ذهبت بعيدًا وقوضت القادة.

وتعهد هيغسيث قائلاً: "تم قلب تعريف 'السام' رأساً على عقب، ونحن نعمل على تصحيح ذلك"، مضيفاً أن وزارة الدفاع ستُجري مراجعة لمصطلحات مثل "التعنيف" و"التنمر" التي قال إنها "تُحوَّلت إلى أسلحة".

أُلقيت ملاحظات هيغسيث على جنرالات وأميرالات أُمروا بحضور الحدث في قاعدة كوانتيكو، فيرجينيا، في غضون مهلة قصيرة. العديد منهم متمركزون في الخارج، وقد وصفت مصادر التكلفة المتوقعة للحدث بأنها تصل إلى الملايين نظراً للوجستيات المعنية.

ودعا هيغسيث القوات إلى تجاهل "قواعد الاشتباك الغبية"، وهي توجيهات تحكم كيفية ومتى يمكن للجيش الأمريكي استخدام القوة.

وقال هيغسيث: "سنطلق العنان للعنف الساحق والمعاقب على العدو". وتابع: "نحن أيضاً لا نُقاتل بقواعد اشتباك غبية. سنُطلق العنان لمحاربينا لترهيب واصطياد وقتل أعداء بلدنا. لا مزيد من قواعد الاشتباك المفرطة والمسيسة".

لطالما كان هيغسيث متشككاً للغاية في تحقيقات جرائم الحرب ودعا الرئيس دونالد ترامب إلى العفو عن ثلاثة على الأقل من أفراد الخدمة المتهمين بجرائم حرب أو منحهم الرأفة منذ عام 2019.

وفي ملاحظاته، بدا هيغسيث وكأنه ينتقد جنرالاً متقاعداً بالجيش الأمريكي (بيتر شيريللي) الذي وبّخ قائد لواء هيغسيث السابق (مايكل ستيل) في عام 2007، والذي اتُهم بإصدار أوامر غير مناسبة أدت إلى مقتل عراقيين عزّل.

وأكد هيغسيث: "البوصلة الجديدة واضحة - الخروج مع الشيريلليات، والماكينزيات، والميليات، والدخول مع الستوكديلز، والشوارتزكوف، والباتونات".

قال هيغسيث إن القضايا التي يناقشها لا يمكن أن "تمر يوماً آخر" دون معالجة، وتلا خطابه خطاب من ترامب، الذي قال للصحفيين قبل الحضور إنه سيطرد الضباط "في الحال" إذا لم يعجبوه. وصف مسؤول كبير سابق في البنتاغون، استمع للخطاب وتحدث مع مسؤولين في القاعة، ملاحظات هيغسيث بأنها "غير مُلهمة" وبدت وكأنها خطاب قائد فصيل شاب لجنوده.

وتساءل: "هؤلاء الرجال كانوا قادة في حروب العراق وأفغانستان، فهل هذا الرجل - الأصغر سناً والأقل خبرة والأقل قتالية في القاعة - يُلقي عليهم محاضرة؟"

هيغسيث، وهو جنرال سابق بالحرس الوطني، كثيراً ما انتقد هيئة الضباط العامين في الجيش لضلوعها، حسب قوله، في تسييس الجيش. وقال الوزير - الذي أكد أنه سيعيد البنتاغون للتركيز فقط على القتال - للضباط إن قضية التهديدات للوطن وردع الصين هي "خطاب آخر ليوم آخر".

وكانت ملاحظاته تركز بشكل وثيق على القضايا الثقافية التي كانت محور ولايته. وتتضمن التوجيهات العشرة إصلاحاً لمكتب المفتش العام بالبنتاغون، وكذلك لبرامج تكافؤ الفرص في الجيش. وقال مسؤول دفاعي سابق آخر، تحدث مع الحاضرين، إن الخطاب "تُلقي على أنه محايد ومتوقع فيما يتعلق بآرائه".

قال المسؤول السابق إنه على الرغم من وجود شكاوى تافهة في مكاتب المفتش العام أو تكافؤ الفرص تستحق المعالجة، "يجب أن تتساءل عن الآثار المترتبة على ذلك".

ومن المرجح أن يكون هناك "تراجع" في التعامل مع قضايا مثل الانتهاكات السلوكية الخطيرة والسلوك غير اللائق. وأضاف المسؤول السابق: "سأفترض أنهم سيظلون يحققون في أي شيء يتعلق بالمال، وإذا قُتل جندي فسيتم التحقيق في ذلك.

لذا، أعتقد أن هذا يهدف إلى أن الناس سئموا من عدم قدرتهم على إطلاق نكات غير لائقة أو صريحة في اجتماعات الموظفين". وأشار إلى أن ذلك سيحمي بشكل كبير الضباط العامين من شكاوى جنودهم.

أطر هيغسيث المجموعة الأوسع من السياسات التي يروج لها على أنها جزء من إنهاء السياسات "المُتيقظة" التي وضعتها الإدارات السابقة.

وقال: "لقد قامت هذه الإدارة بالكثير منذ اليوم الأول لإزالة القمامة الأيديولوجية السامة، والمُسيسة، والعدالة الاجتماعية التي أصابت وزارتنا، لنزع السياسة؛ لا مزيد من الاحتفالات الهوياتية، ومكاتب التنوع والمساواة والشمول (DEI)، ولا مزيد من المظاهر غير التقليدية للهوية.

لا مزيد من انصار تغير المناخ، لا مزيد من الانقسام، أو التشتيت، أو الأوهام المتعلقة بالهوية النوعية. لا مزيد من الحطام". واختتم قائلاً: "كما قلت من قبل، وسأقولها مرة أخرى، لقد انتهينا من هذا الهراء."