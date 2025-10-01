ما هو الإغلاق الحكومي وكيف سيؤثر على الأمريكيين؟





بدأ رسمياً الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل الكونغرس في التوصل لاتفاق بشأن تمويل الوكالات الفيدراليةوهذه هي المرة الحادية والعشرين في الخمسين عاماً الماضية.

ماذا يعني الإغلاق الحكومي؟

ينص الدستور الأمريكي المادة الأولى: "لا يجوز سحب أي أموال من الخزانة، إلا نتيجة لمخصصات تتم بموجب قانون"، وبموجب قانون مكافحة العجز الذي أُقر عام 1884 وعُدّل عام 1950، يُحظر أيضًا على الحكومة تكبد نفقات لم يخصص لها الكونغرس أموالًا بالفعل ويهدف القانون إلى منع الإدارات الفيدرالية من فرض الأمر الواقع على الكونغرس عن طريق استنفاد ميزانيتها بالكامل عمداً في وقت مبكر من العام، وهو ما كان يحدث بشكل متكرر.

عملت الحكومة الأمريكية على افتراض أن الكونغرس لا يمكن أن يكون قد قصد أن يشمل هذا القانون الميزانيات السنوية الروتينية، ومع ذلك، في عامي 1980 و 1981، أصدر المدعي العام لجيمي كارتر، بنجامين سيفيليتي، حكمًا بأن القانون يشمل ذلك بالفعل — مما يعني أنه يجب أن يتوقف كل العمل غير المتعلق بحالات الطوارئ بمجرد نفاد الأموال.

كم سيستمر هذا الإغلاق؟

لا يمكن لأحد أن يجزم بمدة الإغلاق فأقصر حالات الإغلاق لا تستمر سوى ليوم واحد أو بضع ساعات، أما أطولها فكان في الفترة من 2019-2018، خلال ولاية ترامب الأولى، واستمر 34 يوماً وأدى إلى مسح ما يقدر بنحو 6 مليارات دولار أو أكثر من اقتصاد البلاد.

هل سيتم تسريح الموظفين الفيدراليين أم فصلهم؟

عادةً، يتم تسريح الموظفين غير العاملين في خدمات الطوارئ، مما يعني أنه يُطلب منهم عدم الإبلاغ عن حضورهم للعمل ولا يُدفع لهم أجر خلال الإغلاق.

بفضل قانون صدر عام 2019، سيحصل الموظفون غير العاملين في خدمات الطوارئ على أجورهم بأثر رجعي بعد انتهاء الأمر، لكن الأمور قد تكون مختلفة هذه المرة.

في الأسبوع الماضي، أصدر مكتب الإدارة والميزانية بقيادة راسل فوت، وهو مشارك في "مشروع 2025"، توجيهات للوكالات الفيدرالية للنظر في عمليات تسريح دائمة لأي برامج "لا تتوافق مع أولويات الرئيس"، وهو ما يعني المزيد من عمليات التسريح في الإدارات التي استنزفتها بالفعل تخفيضات إيلون ماسك في DOGE في وقت سابق من هذا العام، والتي يتم عكس بعضها الآن.

وقبل الإغلاق، حذر الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء من أنه ستكون هناك عمليات تسريح "لا رجعة فيها" للموظفين الفيدراليين إذا لم يتوصل المشرعون إلى اتفاق.

ما هي الخدمات الحكومية الأساسية التي ستستمر بغض النظر عن الإغلاق؟

تستمر الأنشطة الضرورية "للطوارئ التي تنطوي على سلامة الأرواح البشرية أو حماية الممتلكات"، بالإضافة إلى البرامج ذاتية التمويل أو الممولة بطرق أخرى غير الاعتمادات السنوية. وتشمل هذه الخدمات:

-إنفاذ القانون والأمن: يستمر عمل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية ووكلاء الحدود، ووكالات الاستخبارات (مثل CIA و NSA).

-خدمات الطوارئ: تستمر خدمات المراقبة الجوية (مراقبو الحركة الجوية) وخدمات الأرصاد الجوية الوطنية (National Weather Service)، بالإضافة إلى فحص أمن المطارات (TSA).

-المزايا الاجتماعية: تستمر برامج الضمان الاجتماعي (Social Security) و الرعاية الطبية (Medicare) و المساعدة الطبية (Medicaid).

-البريد: يستمر عمل خدمة البريد الأمريكية (USPS).

-السلطة التنفيذية والتشريعية: تستمر مهام الرئيس، وأعضاء الكونغرس وموظفيهم المساعدين، وموظفي المحاكم.