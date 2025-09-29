جورج سوروس الملياردير الذي صنعه "الأربعاء الأسود"

نادراً ما تُذكر شخصية في عالم المال والسياسة تثير هذا الكم الهائل من الجدل والاستقطاب الحاد مثل المستثمر والملياردير المجري الأصل جورج سوروس.

فعلى مدار عقود، تحول اسم هذا الرجل، بفضل مليارات الدولارات التي يضخها في التبرعات ذات الميول اليسارية عبر منظمة "مؤسسات المجتمع المفتوح"، إلى رمز لأقصى اليمين، حيث يُصوّرونه على أنه "المحرك الخفي" وراء كل اضطراب عالمي أو سياسي.

بينما يراه أنصاره بطلاً ومناصراً لحقوق الإنسان ومكافحة الاستبداد، يجد فيه خصومه، وعلى رأسهم الرئيس السابق دونالد ترامب وكبار حلفائه، "عدوًا" يهدف إلى "تآكل نسيج الحضارة".

يُغوص هذا النص في القصة الكاملة لجورج سوروس؛ من بداياته كـ"ساحر مالي" جمع ثروته من المراهنة ضد العملات، وصولاً إلى حجم تبرعاته الهائل الذي تخطى الـ 32 مليار دولار، ويكشف الأسباب الحقيقية وراء تصدره الدائم لنظريات المؤامرة ودعوات التحقيق الرسمية التي لا تتوقف.

يُعدّ المستثمر الملياردير جورج سوروس (95 عامًا)، الذي عُرف بـ تبرعاته ذات الميول اليسارية، شخصية محورية في الخطاب السياسي العالمي، وكثيرًا ما يُصوَّر من قِبَل خصومه بأنه "المحرك الخفي والمتلاعب اليساري المتطرف"، وهو الوصف الذي استخدمه هو ساخرًا لوصف نفسه ذات مرة.

وتستهدف معظم نظريات المؤامرة المتعلقة بسوروس منظمة "مؤسسات المجتمع المفتوح" (OSF)، وهي مؤسسته غير الربحية التي أسسها قبل عقود ويرأسها حاليًا ابنه، أليكس سوروس. ومن أبرز الاتهامات الموجهة للمنظمة ادعاءات من الرئيس دونالد ترامب بأنها تمول المتظاهرين العنيفين.

وقد طاردت سوروس كذلك الاتهامات المعادية للسامية التي تصورّه كـ "عولمي" يتلاعب سراً بالتمويل الدولي، حيث بثت قناة "فوكس نيوز" حلقة بعنوان "المجر في مواجهة سوروس: المعركة من أجل الحضارة"، زاعمة أن "التهديد الذي يشكله جورج سوروس ومنظماته غير الربحية أكثر دقة ويصعب اكتشافه" من التهديدات التاريخية.

تصعيد الاتهامات

تصاعدت حدة الاتهامات ضد جورج سوروس مؤخرًا، ففي إحدى المناسبات، صرح ترامب للصحفيين بأنه يرى أن سوروس "مرشح محتمل" للتحقيق، مضيفًا: "إذا نظرت إلى سوروس، تجده على رأس كل شيء. إنه في كل قصة أقرأها، لذلك أعتقد أنه سيكون مرشحًا محتملاً".

وقبل ذلك، وفي أغسطس، دعا ترامب إلى توجيه اتهامات إلى جورج وأليكس سوروس بانتهاك قانون مكافحة الابتزاز والمنظمات الفاسدة (RICO)، زاعمًا أن ذلك بسبب "دعمهما للاحتجاجات العنيفة، وأكثر من ذلك بكثير، في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية".

وقد استشهدت وزارة العدل في إدارة ترامب بتقرير صادر عن مجموعة المراقبة المحافظة "مركز أبحاث العاصمة" بعنوان: "حصري: منظمة سوروس المجتمعات المفتوحة تبرعت بـ 80 مليون دولار لمجموعات مؤيدة للإرهاب".

ورداً على ذلك، أصدرت "مؤسسات المجتمع المفتوح" بياناً على موقعها الإلكتروني تندد فيه بالإرهاب بشكل قاطع، وتؤكد أن أنشطتها سلمية وقانونية، وتصف هذه الاتهامات بأنها "هجمات ذات دوافع سياسية تستهدف المجتمع المدني".

الساحر المالي

جنى سوروس، المولود في المجر عام 1930 والناجي من الاحتلال النازي، ثروته الهائلة من خلال مسيرته الناجحة للغاية في عالم التمويل. فبعد تخرجه من كلية لندن للاقتصاد عام 1952.

انتقل إلى الولايات المتحدة ليبدأ مسيرة مهنية ناجحة في الأسواق المالية، حيث أطلق في عام 1970 صندوقه التحوطي "سوروس لإدارة الصناديق" ، الذي شكّل الجزء الأكبر من ثروته.

وفي عام 1992، أصبح مشهورًا عالميًا بفضل ما يُعرف بـ "الأربعاء الأسود"، عندما جنى أرباحًا تُقدر بـ مليار دولار من المراهنة ضد الجنيه الإسترليني، مما أكسبه لقب "الرجل الذي كسر بنك إنجلترا"، يبلغ صافي ثروته حاليًا 7.5 مليار دولار، وفقًا لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات".

تُعدّ "مؤسسات المجتمع المفتوح" منظمة غير ربحية تميل بشكل كبير إلى اليسار. وحتى الآن، أنفقت المؤسسة أكثر من 24 مليار دولار منذ تأسيسها، خصصت منها 1.2 مليار دولار خلال عام 2024 وحده.

وقد قام سوروس في عام 2017 بتحويل مبلغ ضخم بلغ 18 مليار دولار إلى "مؤسسات المجتمع المفتوح"، ليصل إجمالي تبرعاته منذ عام 1984 إلى 32 مليار دولار.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمؤسسة، يذهب الجزء الأكبر من التمويل نحو: العمل على قضايا الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، ودعم العدالة العرقية وإصلاح سياسات المخدرات، وتوسيع نطاق حقوق الإنسان، ومعالجة قضايا تغير المناخ ومكافحة الاستبداد.

امتدت شبكة المؤسسة لتغطي أكثر من 100 دولة، ويُذكر أن أول تبرع لسوروس كان في عام 1979، بتقديم منح دراسية للطلاب من ذوي البشرة السمراء في جنوب أفريقيا تحت نظام الفصل العنصري (الأبارتايد).

أحد أبرز المفارقات في هذا المشهد السياسي هو ارتباط سوروس بأحد أشد منتقديه، فقد كان سكوت بيسنت، الذي وصفه ترامب بـ "أحد ألمع الرجال في وول ستريت" والذي عمل كأحد أبرز جامعي التبرعات لحملة ترامب، سابقًا شريكًا إداريًا في مكتب "سوروس لإدارة الصناديق" في لندن من عام 1991 إلى عام 2000، وعاد لاحقاً ليشغل منصب كبير مسؤولي الاستثمار لدى سوروس من 2011 إلى 2015.

وعندما غادر بيسنت في عام 2015، حصل على استثمار بقيمة 2 مليار دولار من سوروس نفسه لبدء صندوقه التحوطي الخاص "كي سكوير غروب" (Key Square Group).

كما أن إيلون ماسك، الذي دعم ترامب، دخل على خط الانتقادات حيث شبه سوروس بـ "ماجنيتو" الشرير في القصص المصورة، زاعماً أن سوروس "يريد تآكل نسيج الحضارة".

على الرغم من كل هذه الانتقادات، يرى سوروس أن موقعه الاستثنائي الذي اكتسبه بفضل نجاحه المالي "يُلزمه باتخاذ مواقف بشأن القضايا المثيرة للجدل عندما لا يستطيع الآخرون ذلك"، وهو ما يجعله شخصية لا يمكن تجاهلها أو تهميشها في أي نقاش عالمي.