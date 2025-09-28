ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد.. حدث تاريخي في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود "فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز عظيم في الشرق الأوسط"، في وقت تتزايد فيه التسريبات حول خطة أمريكية جديدة لإنهاء الحرب الدائرة في غزة.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "لدينا فرصة استثنائية لأول مرة لتحقيق إنجاز عظيم في المنطقة، الجميع على أهبة الاستعداد.. وسننجح في ذلك".

ومن المقرر أن يلتقي غداً الاثنين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث يُرجّح أن تُطرح تفاصيل خطة أمريكية من 21 بنداً لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصادر أمريكية، سيضغط ترامب على نتنياهو لدفع العملية السياسية إلى الأمام، فيما يتوقع أن تطالب الحكومة الإسرائيلية بتعديلات على بعض البنود التي تتضمن "تنازلات كبيرة".

وسبق أن عرض ترامب ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف هذه المبادئ على قادة عرب ومسلمين خلال لقاءات سابقة.

وتتضمن الخطة الأمريكية: إطلاق جميع الرهائن، وقفاً دائماً لإطلاق النار، انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من غزة، تشكيل آلية حكم جديدة للقطاع من دون حماس، إنشاء قوة أمنية عربية ـ إسلامية، تمويل عربي لإعادة الإعمار، ومشاركة محدودة للسلطة الفلسطينية.

في المقابل، وضع القادة العرب والمسلمون شروطاً لدعم المبادرة، أبرزها: رفض ضم أو احتلال أي جزء من غزة أو الضفة، منع إقامة مستوطنات جديدة في القطاع، وقف الانتهاكات بالمسجد الأقصى، وزيادة المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة.