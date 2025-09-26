ترامب يفكر في نقل مباريات بكأس العالم 2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يفكر في نقل مباريات في كأس العالم 2026 لكرة القدم من المدن التي لا يعتبرها آمنة، وذلك قبل أشهر من موعد انطلاق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تستضيف 11 مدينة أمريكية مباريات في البطولة التي تشكل أكبر نسخة من كأس العالم على الإطلاق.

وردا على سؤال حول نقل المباريات من المدن التي لا تتعاون مع مبادراته المتعلقة بالهجرة والجريمة، قال ترامب في تصريحات بالمكتب البيضاوي "الخميس" إن هذا الأمر مطروح على الطاولة.

وقال ترامب الجمهوري "إذا رأيتها ليست آمنة، فسننقلها (المباريات) إلى مدينة مختلفة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان ترامب يملك هذه الصلاحية. وأشار أحد المراسلين في المكتب البيضاوي إلى مدينتين يسيطر عليهما الديمقراطيون، وهما سان فرانسيسكو وسياتل، كأهداف محتملة لإلغاء مهام استضافة كأس العالم.

وقالت هانا تاديس المتحدثة باسم لجنة الاستضافة في سياتل، إن اللجنة ملتزمة بضمان تجربة آمنة وتثق في خططها.

وأضافت في بيان "منذ اختيارنا من قبل الفيفا كمدينة مضيفة، عملنا بشكل وثيق معه ومع فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026 لكرة القدم، والشركاء المجتمعيين، وجهات إنفاذ القانون".

وتابعت "تتطلع سياتل إلى التألق على الساحة العالمية واستضافة حدث ليس مذهلا فحسب، بل آمن للجميع".

وكان ترامب أرسل في وقت سابق من العام الجاري المئات من قوات الحرس الوطني إلى واشنطن العاصمة التي يقودها الديمقراطيون لدعم حملة ضد ما وصفه بوباء الجريمة.

ويتعارض هذا الوصف مع بيانات متاحة تُظهر أن معدلات الجريمة، بشكل عام، انخفضت في السنوات الأخيرة.

ودخل الرئيس الأمريكي مرارا وتكرارا في دائرة الضوء الرياضية خلال فترة ولايته الثانية، وأعلن الشهر الماضي أن مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن سيستضيف قرعة كأس العالم 2026.

وحضر ترامب اليوم الجمعة منافسات اليوم الأول من بطولة كأس رايدر الدولية للجولف في لونج آيلاند، حيث حظي بهتافات الجماهير بينما كان الفريق الأمريكي يسعى للثأر لهزيمته في عام 2023 أمام فريق أوروبا.







