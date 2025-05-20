تكساس الأمريكية تسجل 722 إصابة بالحصبة

أعلنت السلطات الصحية في ولاية تكساس الأمريكية اليوم الثلاثاء تسجيل 722 حالة إصابة بالحصبة، بزيادة قدرها أربع حالات منذ آخر تحديث للإحصاءات يوم الجمعة.

وقالت وزارة الخدمات الصحية في ولاية تكساس إن عدد الحالات في مقاطعة جاينز، مركز تفشي المرض في الولاية، ظل ثابتاً دون تغيير عند 406 حالات.

وتكافح الولايات المتحدة واحدة من أسوأ حالات تفشي المرض شديد العدوى منذ فبراير، ما نجم عنه وقوع ثلاث وفيات مؤكدة وأكثر من 1000 حالة جرى الإبلاغ عنها حتى الآن.

وحذر علماء من أن الولايات المتحدة تقف عند مفترق طرق فيما يتعلق بعودة مرض الحصبة المتوطن الذي أعلنت السلطات القضاء عليه على المستوى الوطني عام 2000. ويقول العلماء إن مسؤولي الصحة العامة في البلاد يجب أن يقدموا بشكل عاجل الموافقة لاستخدام لقاحات عالية الفعالية.

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن لقاح الحصبة يكون فعالاً بنسبة 97 بالمئة بعد الحصول على جرعتين منه.