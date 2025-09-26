ترامب: اتفاق غزة وشيك وعودة الرهائن قد تكون قريبة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه قريب من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن.

وأضاف ترامب للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض لحضور بطولة كأس رايدر للغولف في نيويورك "يبدو أننا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، أعتقد أنه اتفاق يعيد الرهائن وينهي الحرب". ولم يُقدم مزيدا من التفاصيل.

وفي الوقت الذي اجتمع فيه زعماء العالم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك هذا الأسبوع، كشفت الولايات المتحدة عن خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 بندا تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إن الاقتراح تسلمه يوم الثلاثاء مسؤولون من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان.

وذكر ترامب، الذي يظل الحليف الأقوى لإسرائيل على الساحة الدولية، أنه أجرى أمس الخميس محادثات مع ممثلين من عدة دول في الشرق الأوسط بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





