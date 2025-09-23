زيلينسكي يترقب تصريحات ترامب في الأمم المتحدة

أظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اهتماماً بالغاً لتصريحات ترامب، وبينما تحدث ترامب عن الصراع الدامي المحتدم في بلاده، شوهد زيلينسكي، الذي كان يرتدي ملابس سوداء، يومئ برأسه صامتاً.

وكان الرجل الذي بجانبه - والذي لا يمكن رؤية وجهه بوضوح - يهمس له أثناء أجزاء من تصريحات ترامب.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب وزيلينسكي في وقت لاحق اليوم. ويأمل الزعيم الأوكراني أن يسمع التزامات قوية من ترامب بشأن الخطوات الأمريكية التالية لدعم أوكرانيا، مثل العقوبات القوية التي ذكرها الرئيس الأمريكي للتو. لكن ترامب يبدو حتى الآن غير ملتزم، مصراً على أن تقوم الدول الأخرى بالشيء نفسه، وهو ما يمثل اقتراحاً معقداً بالنسبة لتلك الدول التي تشتري النفط الروسي.

وقد انتقل ترامب الآن إلى موضوع الهجرة، ومن المؤكد أن الحركات السياسية في أوروبا وأماكن أخرى التي تدعو إلى ضوابط هجرة جديدة أكثر صرامة ستستمد قوة من سماع تعليقاته.