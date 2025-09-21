هل يؤجج ترامب نيران العنف السياسي من أريزونا؟

من المتوقع أن يجذب حفل تأبين لتشارلي كيرك اليوم الأحد حشوداً كبيرة في ملعب كرة قدم بولاية أريزونا، حيث سيشارك الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي.دي فانس وغيرهما من مناصري حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وقال المنظمون إنهم يتوقعون أن يمتلئ ملعب ستيت فارم في جلينديل، الذي يتسع لأكثر من 73 ألف شخص، وفقاً لآندرو كولفيت، المتحدث باسم منظمة كيرك "نقطة تحول لأمريكا" وجهّز المنظمون مساحة إضافية في ساحة قريبة.

وستكون الإجراءات الأمنية مشددة للغاية نظراً لحضور ترامب، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية المستمرة في أعقاب وفاة كيرك.

وقال مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي إن الفعالية مصنفة عند أعلى تصنيف أمني للوزارة، وهو تصنيف مخصص "للأحداث ذات الأهمية الوطنية القصوى" مثل مباراة السوبر بول.

اغتيل كيرك (31 عاماً) برصاصة واحدة في 10 سبتمبر خلال فعالية جامعية في ولاية يوتا. ووُجهت تهمة القتل إلى مشتبه به يبلغ من العمر 22 عاماً. ويقول المحققون إنه أخبر شريكته في رسائل نصية أنه قتل كيرك لأنه "سئم من كراهيته".

وأثارت الجريمة مخاوف بشأن تزايد وتيرة العنف السياسي في الولايات المتحدة عبر مختلف الأطياف الأيديولوجية، وعمقت الانقسامات الحزبية.

واستغل ترامب، الحليف المقرب من التيار الذي ينتمي له كيرك، جريمة القتل لتصعيد دعواته لقمع خصومه السياسيين، ومنهم المنظمات اليسارية التي حمّلها مسؤولية واقعة إطلاق النار، على الرغم من أن السلطات قالت إن المسلح تصرف بمفرده.