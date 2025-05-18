21 قتيلاً في عواصف ضربت كنتاكي وميزوري الأمريكيتين

قال مسؤولون أمريكيون، أمس: إن 21 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم الليلة قبل الماضية في ولايتي كنتاكي وميزوري، إثر عواصف شديدة أدت إلى أعاصير مع توقعات بارتفاع أعداد الضحايا.

وقال آندي بيسير، حاكم كنتاكي، في ساعة مبكرة من صباح السبت، إن 14 شخصاً على الأقل قتلوا.

وكتب بيسير في منشور على منصة «إكس»: «كنتاكي، نبدأ اليوم بالأخبار الصعبة التي تفيد بأننا فقدنا ما لا يقل عن 14 من مواطنينا بسبب العواصف الليلة قبل الماضية، ولكن للأسف، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع ورود المزيد من المعلومات».

وقال جون روت، قائد شرطة مقاطعة لوريل، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن 9 على الأقل من القتلى سقطوا في المقاطعة عندما ضرب الإعصار المنطقة قبل منتصف ليل السبت بقليل، ووصفه بأنه حدث أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأضاف أن هناك العديد من الإصابات الخطيرة، وأن البحث جارٍ عن ناجين.

وأظهرت صور جوية نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد دمار كامل في مقاطعة لوريل، حيث تحولت كتل كاملة من المنازل إلى حطام، وتضررت سيارات وشاحنات صغيرة أو سحقت في أعقاب الإعصار.

وذكر مسؤولون في وقت سابق، أن إعصاراً اجتاح مدينة سانت لويس بولاية ميزوري، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وألحاق الضرر بنحو 5 آلاف مبنى. كما تسبب في تطاير الأسقف.

وقال مسؤولون، إن الإعصار تسبب أيضاً في سقوط أعمدة الكهرباء واجتاح طريقاً رئيسياً خلال ساعة الذروة يوم الجمعة.

وأفاد مسؤولون، بأن 5 أشخاص قتلوا في سانت لويس، واثنين آخرين في مقاطعة سكوت في جنوب شرق ميزوري.

وقالت كارا سبنسر رئيسة بلدية سانت لويس، التي أدت اليمين قبل شهر، للصحفيين: «مدينتنا في حالة حزن الليلة.. خسارة الأرواح والدمار أمر مروع حقاً».

وقال ناطق باسم مستشفى سانت لويس للأطفال، ومستشفى بارنز لشبكة إن.بي.سي، إن 35 مصاباً على الأقل نقلوا إلى المنشأتين، حيث استقبل مستشفى الأطفال 15 شخصاً بينما استقبل مستشفى بارنز 20 شخصاً على الأقل، وربما 30، أصيبوا نتيجة للطقس السيىء.

وفرضت المدينة حظر تجول في منطقتين تعرضتا لمعظم الضرر، وذلك لمنع وقوع إصابات جراء الحطام والحد من عمليات النهب المحتملة.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إن العواصف الرعدية اجتاحت أجزاء واسعة من وديان المسيسيبي وتنيسي وأوهايو أول من أمس.

وضرب ما لا يقل عن 6 أعاصير ولاية ميزوري وولاية إلينوي المجاورة واجتاح الطقس السيىء المساحة الممتدة حتى ساحل المحيط الأطلسي، بما في ذلك إعصار آخر في نيوجيرزي.

وعام 2024 تسببت الحوادث الناجمة عن الأعاصير بمقتل 54 شخصاً في الولايات المتحدة، وفقاً للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.