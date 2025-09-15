كيف قاد "الإنترنت العميق المظلم" تايلر روبنسون إلى قتل تشارلي كيرك؟

كشفت طلقة رصاص واحدة قتلت تشارلي كيرك، عن رحلة تايلر روبنسون عبر "الإنترنت العميق المظلم" التي دفعته لارتكاب جريمته التي هزت أمركا والعالم.

فبحسب حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، فإن المشتبه به في مقتل تشارلي كيرك اعتنق فكراً يسارياً بعد سنوات من التطرف عبر الإنترنت وفق موقع timesnownews.

وأضاف أن تايلر روبنسون، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي كان في السابق "شاباً عادياً"، أصبح منعزلاً بعد تركه الجامعة، وعاش بهدوء في سانت

ففي حديثه لبرنامج "ميت ذا برس" على قناة إن بي سي، وصف كوكس تايلر روبنسون، البالغ من العمر 22 عاماً، بأنه كان في يوم من الأيام "شاباً عادياً جداً" تغير بعد تركه الجامعة وعودته إلى مسقط رأسه سانت جورج، يوتا.

وأضاف أن روبنسون قضى معظم وقته في ألعاب الإنترنت، ومنتديات النقاش، وما أسماه "الإنترنت العميق المظلم".

نشأ روبنسون في عائلة محافظة، والداه مسجلان في الحزب الجمهوري، وتُظهر صور طفولته وهو يتجول بين الأسلحة، وفقاً لتقرير نيويورك تايمز. ومع ذلك، تُشير سجلات الناخبين إلى أنه غير منتمٍ لأي حزب سياسي، لكن كوكس صرح بأن آراء روبنسون السياسية "مختلفة تماماً" عن آراء عائلته.

تفاصيل التحقيق

صرحت السلطات الأمريكية بأن روبنسون لم يتعاون مع المحققين، وبدلاً من ذلك، اعتمدت الشرطة على معلومات من عائلته وأصدقائه وشريكه الذي كان في السكن.

وأوضح المسؤولون أن الشريك صُدم من إطلاق النار، ولم يكن لديه علم مسبق به، وكان متعاوناً بشكل كامل، وقد ساعدت الرسائل الخاصة التي أرسلها الشريك للشرطة على ربط روبنسون بالجريمة.

وكان المحققون اكتشفوا نقوشاً على رصاصات غير مُطلقة عُثر عليها مع البندقية المستخدمة في الهجوم، تضمنت العلامات ميمات إنترنت وإشارات إلى ألعاب فيديو، منها ميم كُتب عليه: "يا فاشي! أمسك!".

إطلاق النار على تشارلي كيرك

كان تشارلي كيرك، مؤسس منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية" الشبابية المحافظة، معروفًا بآرائه الصريحة حول حقوق الأسلحة والإجهاض وقضايا التحول الجنسي. وكثيراً ما كان يناقش المنتقدين خلال زياراته للجامعات.

قُتل بالرصاص يوم الأربعاء أثناء إجابته على سؤال حول الأشخاص المتحولين جنسياً وإطلاق النار الجماعي في جامعة يوتا فالي.

ألقى بعض الجمهوريين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باللوم على الديمقراطيين و"اليسار المتطرف" في تأجيج العداء، ولم يُحدد كوكس دافعاً واضحاً، لكنه أقر بأن روبنسون لديه آراء "مختلفة تماماً".

وقال كوكس: "السبب وراء ذلك، مرة أخرى، هو أننا جميعاً نستنتج الكثير من الاستنتاجات حول كيفية تحوّل شخص كهذا إلى متطرف، وأعتقد أن هذه أسئلة مهمة علينا طرحها والإجابة عليها".

من المتوقع أن يوجه الادعاء اتهاماً رسمياً لروبنسون يوم الثلاثاء، ولم تُعلن السلطات ما إذا كان لديه محامٍ.