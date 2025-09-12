نقوش غامضة ورسائل على الرصاص.. كشف خيوط اغتيال تشارلي كيرك





في تطورٍ كبيرٍ في تحقيق اغتيال تشارلي كيرك، كُشف يوم الجمعة أن بندقية المشتبه به، التي تعمل بالترباس، والتي عُثر عليها ملفوفةً بمنشفةٍ داكنة، كانت مزودةً بحاملٍ للمنظار، وحملت نقوشاً غريبةً وغلمضة على أغلفة الرصاص.

وقد عثر المحققون على بندقيةٍ عالية القدرة بالقرب من موقع إطلاق النار، وقالوا إن مطلق النار قفز من سطح منزلٍ واختفى في الغابة المجاورة بعد ذلك وفق موقع timesnownews.

وقال حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، إن فوارغ الرصاصات المُطلقة وغير المُطلقة حملت عبارات مثل "يا فاشي! أمسك!"، "وداعًا يا بيلا، وداعًا يا بيلا"و"إذا قرأت هذا فأنت مثلي هههه".

تم تحديد هوية مطلق النار بأنه تايلر روبنسون، وقد أُلقي القبض عليه بعد 33 ساعة من وقوع الجريمة. ووفقًا لكوكس، أخبر روبنسون أحد أفراد عائلته أن "كيرك كان مليئاً بالكراهية وينشرها".

وقال باتيل: "في أقل من 36 ساعة - 33 ساعة على وجه التحديد - بفضل الثقل الكامل للحكومة الفيدرالية والقيادة مع الشركاء هنا في ولاية يوتا والحاكم كوكس، تم القبض على المشتبه به في فترة زمنية تاريخية".

وقال المحققون إن المشتبه به كان يرتدي ملابس "تتطابق" مع تلك التي ظهرت في الفيديو عندما تم القبض عليه.

وقال كوكس إن مطلق النار من المرجح أن يكون قد تصرف بمفرده ولم يكن طالباً في جامعة يوتا فالي.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بدرجة عالية من اليقين" إن المشتبه به في مقتل تشارلي كيرك تم القبض عليه وهو قيد الاحتجاز.

قُتل الناشط السياسي تشارلي كيرك بالرصاص أثناء إلقائه محاضرة في جامعة وادي يوتا.

وقال ترامب، في حديثه لقناة فوكس نيوز، إن شخصًا "مقربًا جدًا منه أبلغ عنه". وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد، وبدرجة عالية من اليقين، أننا نحتجزه".

كان كيرك يُلقي كلمةً في مناظرةٍ نظمتها منظمة "نقطة التحول" بجامعة وادي يوتا عندما استُهدف. وأفادت الشرطة بأنه قُتل برصاصةٍ واحدة، مُشيرةً إلى أن الهجوم كان مُستهدفًا.

شارك كيرك في تأسيس منظمة سياسية غير ربحية تدعى Turning Point USA، ومقرها في أريزونا.