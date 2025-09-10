فى كتاب جديد.. كامالا هاريس تصف ترشح بايدن لانتخابات 2024 بالتهور

تشير مقتطفات من كتاب جديد لنائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس صدر اليوم "الأربعاء" إلى اعتقادها بأن جعل الرئيس السابق جو بايدن يترشح مرة ثانية في انتخابات 2024 كان تهوراً، غير أنها شعرت بكونها آخر من يمكن نصح الرجل البالغ من العمر 81 عاما بالتراجع.

وأنهى بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، حملة إعادة ترشحه في 21 يوليو 2024، بعد أداء باهت في مناظرة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مما دفع مساعديه ومسؤولي حزبه للتساؤل علانية بشأن قدرته على تحمل عبء الحملة الانتخابية وإكمال ولاية رئاسية ثانية.

وفي مقتطفات نشرتها مجلة ذا أتلانتك من كتاب (107 أيام) قالت هاريس "من بين جميع الأشخاص في البيت الأبيض، كنت في موقف صعب لأقنعه بالانسحاب. كنت أعلم أنه سيبدو له وكأنني أتصرف بدافع شخصي بحت إذا نصحته بعدم الترشح".

وأضافت "القرار يعود له "ولزوجته" جيل. قلنا ذلك جميعا. هل كان ذلك لطفا أم تهورا؟ أعتقد أنه كان تهورا".

وتابعت قائلة "كانت المخاطر كبيرة للغاية. لم يكن هذا خيارا يترك لأنانية الفرد وطموحه. كان لا بد أن يكون أكثر من مجرد قرار شخصي".

وأصبحت هاريس "60 عاما" مرشحة عن الحزب الديمقراطي، ولم يكن أمامها سوى 107 أيام لإقناع الأمريكيين بانتخابها.

وخسرت هاريس في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر أمام ترامب "79 عاما"، وظلت بعيدة عن الأضواء منذ ذلك الحين.

وأعلنت في يوليو أنها لا تعتزم الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا. ونفت هاريس في كتابها ضلوع البيت الأبيض في التستر على هفوات بايدن المتعلقة بالتقدم في عمر، والتي وصفتها بأنها أصبحت أكثر وضوحاً مع احتدام حملته الانتخابية.







