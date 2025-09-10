هيغسيث لنظيره الصيني: واشنطن لا تسعى إلى صراع مع بكين

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شون بارنيل، اليوم الأربعاء، إن الوزير بيت هيغسيث أوضح لنظيره الصيني دونغ جون أن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع الصين لكنها ستحمي مصالحها الحيوية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأضاف بارنيل في بيان عن المكالمة الهاتفية التي جرت أمس الثلاثاء: "أوضح الوزير هيغسيث أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع الصين ولا إلى تغيير النظام أو تضييق الخناق على جمهورية الصين الشعبية".

ومضى يقول: "ولكنه في الوقت نفسه أكد صراحة أن واشنطن لديها مصالح حيوية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.. وأنها ستحمي هذه المصالح بكل حزم".

وذكر بارنيل أن المحادثات كانت "صريحة وبناءة" واتفق هيغسيث ودونغ على عقد مزيد من المناقشات.