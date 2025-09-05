قوات أمريكية قتلت مدنيين من كوريا الشمالية في مهمة فاشلة عام 2019





ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الجمعة أن قوة العمليات الخاصة بالبحرية الأمريكية قتلت بالرصاص عددا من المدنيين الكوريين الشماليين خلال مهمة سرية باءت بالفشل لزرع جهاز تنصت في الدولة المسلحة نوويا أثناء مفاوضات دبلوماسية بالغة الحساسية عام 2019.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكرها بالاسم، من بينهم مسؤولون عسكريون حاليون وسابقون على دراية بالتفاصيل التي لا تزال سرية، أن الرئيس دونالد ترامب وافق على العملية خلال فترة رئاسته الأولى، عندما انخرط في محادثات تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الدفاع (البنتاجون) والسفارة الأمريكية في سول حتى الآن على طلبات التعليق على التقرير.

وذكرت الصحيفة أن المدنيين كانوا على ما يبدو يغوصون بحثا عن المحار عندما صادفوا فرقة قوة العمليات الخاصة لدى نزولها إلى الشاطئ ليلا. وأطلقت القوات الأمريكية النار، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن قارب الصيد الصغير. ولم يحدد التقرير عدد القتلى.

وأوضح التقرير أن مراجعة سرية أجراها البنتاجون خلصت في وقت لاحق إلى أن عمليات القتل كانت مبررة بموجب قواعد الاشتباك.

ومنذ القمة الأخيرة بين ترامب وكيم عام 2019، توقفت المحادثات وأحرزت كوريا الشمالية تقدما في برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وقال السناتور مارك وارنر، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه لا يمكنه تأكيد أو نفي أي شيء ورد في تقرير نيويورك تايمز، لكنه أضاف "إذا كان هناك وقت نحتاج فيه إلى أن يقوم الكونجرس برقابته الملائمة، فهو الآن".