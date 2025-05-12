ترامب منفتح على تخفيف العقوبات عن سوريا





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الاثنين" إنه قد يخفف العقوبات الأمريكية على سوريا رداً على استفسار من نظيره التركي.

وواجهت سوريا صعوبة في تطبيق الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات الأمريكية والتي تبقي البلاد معزولة عن النظام المالي العالمي وتزيد من صعوبة التعافي الاقتصادي بعد 14 عاما من الحرب الطاحنة.

وأضاف ترامب للصحفيين "قد نخفف "العقوبات" على سوريا، لأننا نريد أن نمنحهم بداية جديدة".

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سأله عن العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال ترامب "سألني الكثيرون عن ذلك، لأن الطريقة التي نفرض بها العقوبات عليهم لا تمنحهم (فرصة) بداية جيدة. لذلك نريد أن نرى كيف يمكننا مساعدتهم".







