ترامب: إيلون ماسك 80 % عبقري خارق و 20 % مشاكل

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الملياردير إيلون ماسك يمتلك "عبقرية خارقة بنسبة 80%، بينما يواجه بعض المشاكل بنسبة 20%"، مؤكدًا أنه بمجرد تجاوز هذه العقبة سيكون "رائعًا". وأضاف ترامب في مقابلة مسجلة مع برنامج "سكوت جينينغز شو" أن ماسك "رجل سليم العقل وطيب"، مشيرا إلى أن الخلافات بينهما كانت أمورا عابرة.

وفي سياق الحديث عن الانقسام السياسي، دعا ترامب ماسك للعودة إلى الحزب الجمهوري، معتبراً أن "ليس لديه خيار آخر" ، ومشيرا إلى أن الانضمام إلى اليسار المتطرف "لن يكون منطقيا".

كانت علاقة ترامب وماسك قوية في البداية، حيث أعلن ماسك دعمه لحملة ترامب في 2024 وأنفق نحو 277 مليون دولار لدعم الرئيس ومرشحي الحزب الجمهوري الآخرين، كما لعب دوراً فعالاً في الإدارة الأمريكية قبل مغادرته في مايو.

غير أن العلاقة انهارت علناً في يونيو بعد تبادل رسائل حادة على منصتي X وTruth Social، بعد انتقاد ماسك لقانون الضرائب الذي وقع عليه ترامب، ووصفه بأنه "جبل من لحم الخنزير المقزز"، في حين نسب لنفسه الفضل في فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفقا لبيزنس انسايدر.

وفي يوليو، أعلن ماسك عن نيته تأسيس حزب سياسي جديد باسم "الحزب الأمريكي"، لكنه لم يبدأ بعد بالإجراءات الرسمية لذلك. ورغم ذلك، لا يزال ماسك أحد أبرز المانحين للحزب الجمهوري، مع تأكيد شخصيات بارزة من حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" على أهمية عودته للمعسكر الجمهوري.

وأكد ترامب في مقابلته أن خلافاته مع ماسك كانت محدودة، وأنه يتمنى له التوفيق، مشيرا إلى أن ماسك رجل صالح وأن ما حدث بينهما "مجرد خطأ يمكن تجاوزه".

تأتي أهمية ماسك السياسية من ارتباطه المباشر بعالم التكنولوجيا والابتكار، خصوصاً عبر شركتيه تيسلا وسبيس إكس، اللتين ساهمتا في تطوير قطاع السيارات الكهربائية والتقنيات الفضائية، ما أكسب دعمه السياسي وزناً اقتصادياً واستراتيجياً. دعم ماسك لحملة ترامب لم يكن مجرد مسألة مالية، بل انعكس على الخطط الاقتصادية للولايات المتحدة، بما في ذلك الاستثمار والتوظيف في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.

شخصيات بارزة من حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً" ترى في عودة ماسك إلى الحزب الجمهوري خطوة استراتيجية مهمة، خاصة في ضوء التحضيرات للانتخابات المقبلة، معتبرين أن تأثيره المالي والتكنولوجي والسياسي سيكون مفتاحاً لتعزيز فرص ترامب وأعضاء الحزب الجمهوري الآخرين.