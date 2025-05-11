أطول جسر معلق في أمريكا يتحدى التوترات.. كم تكلفته وما أهميته؟

في ظل أجواء سياسية مشحونة وتدهور في العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، يستعد جسر "غوردي هاو" الدولي لافتتاحه المنتظر أواخر عام 2025، ليصبح أطول جسر معلق بالكابلات في أمريكا، ويربط مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان الكندية بمدينة وندسور في أونتاريو الكندية.

تم اقتراح مشروع الجسر لأول مرة من قبل الحكومة الكندية عام 2009، ونال موافقة سلطات ميشيغان وإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في عام 2013. وبدأ العمل على بنائه في عام 2018، بمشاركة مقاولين من كلا الجانبين، في خطوة تعكس روح التعاون عبر الحدود.

يُعد الجسر مشروعًا حيويًا لكلا البلدين، بتمويل كامل من الحكومة الكندية بتكلفة تقدر بـ 6.4 مليارات دولار. ويُتوقع أن يتم استرداد هذه التكلفة عبر رسوم العبور، التي يُرجح أن تتجاوز 70 مليون دولار سنويًا. اللافت أن رسوم العبور ستُفرض فقط على القادمين من الجانب الكندي، بينما يُعفى العابرون من ولاية ميشيغان منها.

ورغم التقدم الكبير في أعمال البناء، إلا أن المناخ السياسي تغير كثيرًا. فقد أدى فرض الرسوم الجمركية من قبل إدارة ترامب إلى توتر ملحوظ في العلاقات، وزيادة الحذر الشعبي والسياسي الكندي، خاصة بعد صعود مارك كارني إلى رئاسة الوزراء في كندا بحملة انتخابية تعهد فيها بموقف صارم تجاه واشنطن.

هذا التوتر يثير مخاوف حول انخفاض عدد مستخدمي الجسر مقارنة بالتوقعات الأصلية، التي كانت تشير إلى عبور نحو 6000 شخص يوميًا. إلا أن الانخفاض في حركة المعابر الحدودية، وخاصة في وندسور التي سجلت تراجعًا بـ 67000 مركبة في مارس مقارنة بالعام الماضي، قد يؤثر على العائدات المتوقعة، وفقا لـ "نيوزويك".

الجسر من النوع المعلق بالكابلات، حيث تتصل الكابلات مباشرة بأبراج الجسر بدلاً من استخدام الكابلات الضخمة التقليدية، ما يمنحه مظهرًا عصريًا وقدرة عالية على تحمل الأوزان.

وقال شارل فان نيكيرك، المدير التنفيذي لهيئة جسر وندسور-ديترويت: "هذا الجسر لا يربط بلدين فقط، بل يعكس أيضًا علاقة تاريخية وبيئة مجتمعية موحدة بين ديترويت ووندسور، وميشيغان وأونتاريو، وأمريكا وكندا".

من جانبها، أوضحت هيذر غروندين، كبيرة مسؤولي العلاقات في الهيئة، أن توقيت الافتتاح يعتمد على الظروف المناخية وسير موسم البناء، متوقعة أن يتم التشغيل الكامل للجسر بين شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2025.