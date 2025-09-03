200 مليار دولار على المحك.. هل يجبر القضاء الأمريكي ترامب على إعادة أموال الرسوم؟

تواجه غالبية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الثانية اختبارًا حاسمًا أخيرًا سيحدد ما إذا كان بإمكانه الاستمرار في فرضها، وكذلك ما إذا كانت الشركات مؤهلة لاسترداد مبالغ ضخمة، الولايات المتحدة قد تضطر لإعادة أكثر من 200 مليار دولار للشركات الأمريكية إذا خسر ترامب دعوى الرسوم الجمركية.

ويأتي هذا التحول المحتمل في قضية الرسوم الجمركية بعد أن قضت محكمة استئناف فدرالية، بأن ترامب استند بشكل غير قانوني إلى قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA) لفرض رسوم جمركية على نطاق واسع على البلدان. وكان ترامب قد استخدم تلك الصلاحيات لدفع معدلات الضرائب على الواردات لتصل إلى 50% على الهند والبرازيل، وما يصل إلى 145% على الصين في وقت سابق من هذا العام ، وفقا لتقرير " بلومبرغ"

وقد دفعت الشركات الأمريكية أكثر من 210 مليارات دولار حتى 24 أغسطس لتغطية الرسوم الجمركية التي قررت المحاكم الأمريكية أنها غير قانونية. يوم الثلاثاء، أقر ترامب بأن قرار المحكمة، إذا أيدته المحكمة العليا، يمكن أن يؤدي إلى اضطرار وزارة الخزانة الأمريكية إلى "إعادة" إيرادات الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها.

وأبلغ ترامب الصحفيين يوم الثلاثاء أن إدارته تجهز لاستئناف القرار أمام المحكمة العليا، ربما في وقت مبكر من يوم الأربعاء. ويحث على اتخاذ إجراءات سريعة لإبقاء رسومه الجمركية سارية المفعول بعد الموعد النهائي الذي حددته محكمة الاستئناف في 14 أكتوبر لدخول حكمها حيز التنفيذ.

وقال ترامب: "إنه قرار مهم للغاية، وبصراحة، إذا اتخذوا القرار الخاطئ، فسيكون ذلك دمارًا لبلدنا".

قد تقرر المحكمة العليا عدم الرغبة في النظر في استئناف إدارة ترامب، وتفضل الإبقاء على قرار المحكمة الأدنى. إذا كان هذا هو الحال، يمكن للشركات الأمريكية أن تستعيد أموالها. لكن العملية لن تكون سهلة أو سريعة بالضرورة ، وفقا لتقرير " ووول ستريت جورنال"

قال تيد مورفي، محامي التجارة الدولية في شركة "سيدلي أوستن"، إن المحكمة العليا على الأرجح ستنظر في القضية خلال الدورة المقبلة التي تبدأ الشهر المقبل، ومن المرجح أن تظل الرسوم الجمركية المعنية سارية المفعول أثناء النظر في الاستئناف.

وإذا وجدت المحكمة العليا أيضًا أن ترامب لا يملك السلطة القانونية لفرض الرسوم الجمركية بموجب قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA)، فسيتعين على الإدارة أن توقف على الفور تلك التحصيلات. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية التعامل مع عمليات الاسترداد المحتملة، كما قال مورفي.

وأضاف أنه من الممكن أن تقرر الحكومة إعادة الرسوم الجمركية غير الصحيحة لجميع المستوردين الذين دفعوها. وهناك احتمال آخر: "قد تتخذ الحكومة موقفًا مفاده أن قرار المحكمة لا ينطبق إلا على المدعين المذكورين، مما يتطلب من المستوردين رفع دعوى قضائية خاصة بهم".

وهناك احتمال آخر يعتقد مورفي أنه الأكثر ترجيحًا: "يمكن للحكومة أن تحاول أيضًا أن تحصل على موافقة المحكمة على عملية استرداد إدارية، حيث يتعين على المستوردين أن يطلبوا استرداد أموالهم بشكل إيجابي".

ورفض ممثلون من وزارة الخزانة، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بالاحتفاظ بإيرادات الرسوم الجمركية حتى يتم تحديد استخدامها، التعليق على كيفية إدارة عمليات استرداد الرسوم الجمركية المحتملة.

عندما قضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مايو بأن استخدام ترامب لقانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA) لفرض الرسوم الجمركية كان غير قانوني، قال توماس بيلين، محامي التجارة وشريك في شركة "كاسيدي ليفي كينت"، إنه بدأ على الفور في تلقي مكالمات من عملاء سألوه: "متى يمكنني استعادة أموالي؟" وكانت إجابته: "لا تحبس أنفاسك".

وبدلاً من ذلك، كان يعمل مع العملاء قبل صدور حكم نهائي لتقديم احتجاجات إدارية إلى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بخصوص دفعات الرسوم الجمركية. وقال إن هذا يمنع بشكل أساسي من تسوية السلع بالكامل ويمكن أن يسهل في المستقبل الحصول على استرداد محتمل للأموال.

الأنظار تتجه الآن إلى المحكمة العليا الأميركية، التي يُتوقع أن تنظر في استئناف إدارة ترامب. وزير الخزانة سكوت بيسنت أعرب عن ثقته بأن المحكمة ستؤيد استخدام قانون الطوارئ لعام 1977 لتبرير فرض الرسوم، بينما أعلن ترامب أنه سيطلب "حكماً عاجلاً".

لكن حتى في حال تأييد المحكمة للحكم، تبقى آلية استرداد الرسوم غير واضحة. هل ستُعاد تلقائياً؟ أم سيُطلب من الشركات تقديم طلبات فردية؟ بحسب مايك شورت، رئيس قسم الشحن العالمي في "سي إتش روبنسون"، فإن السيناريو الثاني سيضاعف العبء على فرق الجمارك، ويُربك المستوردين.

وسط هذا الغموض، تتلقى شركات الشحن اتصالات مكثفة من عملائها، يسألون عن مصير الأموال المدفوعة، وإمكانية استردادها. وقال آلان باير، الرئيس التنفيذي لشركة OL USA: "لا أتوقع أن تتخلى الإدارة عن تحصيل أكثر من 30 مليار دولار شهرياً".

وأضاف أن البيت الأبيض قد يلجأ إلى مجلس الشيوخ لمنحه صلاحيات مؤقتة لفرض رسوم جديدة، أو يركز على تعريفات انتقائية تشمل سلعاً مثل الصلب والألمنيوم.

فيليشيا بولام، المسؤولة السابقة في هيئة الجمارك، ترى أن استرداد الرسوم ممكن لكنه يتطلب وقتاً وإجراءات معقدة، مشيرة إلى أن الأموال المحصلة تذهب مباشرة إلى وزارة الخزانة، ما يعني أن استردادها سيُفاقم العجز والدين العام. أما الشركات الصغيرة التي تعتمد على وسطاء مثل UPS وFedEx، فقد تواجه تأخيرات إضافية، إذ ستُعاد الأموال إلى الطرف الثالث، الذي عليه بدوره إنشاء آلية لردها للعملاء.

الخبراء يحذرون من أن إلغاء التعريفات الحالية لا يعني نهاية الحرب التجارية. فهناك تحقيقات جديدة بموجب المادة 232 تشمل قطاعات مثل الأدوية، والأخشاب، والمعادن، ما قد يُفضي إلى فرض رسوم جديدة قريباً.

وقال رئيس مجموعة إنفاذ اللوائح في "ريد سميث"، مايكل لويل فى تصريح لـــ "واشنطن بوست": "القرار القضائي زاد من حالة عدم اليقين، لكن معظم الشركات تتصرف وكأن التعريفات باقية، ولا أحد يُعوّل على المحاكم لإنقاذه".

وقد تواصلت شركات استثمارية مع العديد من عملائه في محاولة لشراء حصصهم في عمليات الاسترداد المحتملة.

إنها مخاطرة نوعًا ما، لأنه من ناحية، لا تزال العديد من الشركات التي تدفع رسومًا جمركية باهظة قلقة بشأن الحصول على سيولة فورية. فهم لا يريدون الانتظار لاسترداد أموال قد لا تحدث على الإطلاق. ومن ناحية أخرى، فإن هذا سيعني أنهم لن يتمكنوا من استرداد المبلغ الكامل لرسومهم الجمركية.

بينما قد تشعر الشركات بالابتهاج من احتمال استرداد الرسوم الجمركية، فإن ذلك لن يكون بالضرورة فوزًا للجميع بالنسبة للاقتصاد. فمئات المليارات من الدولارات من إيرادات الرسوم الجمركية التي احتفظت بها وزارة الخزانة في صندوقها العام تعني أن الحكومة اقترضت أموالًا أقل مما كانت ستفعله. وعكس مسار الرسوم الجمركية سيتطلب المزيد من الاقتراض لدفع فواتيرها.

وقال غاري هوفباور، الزميل الأول غير المقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وفقا لتقرير " “ CNNإن عمليات الاسترداد قد تثير مخاوف بشأن التضخم الجامح.

وقال: "خلال إدارة بايدن، أدت العجوزات الهائلة في الميزانية بالإضافة إلى السياسات النقدية المتساهلة إلى إطلاق شبح التضخم".

في ظل إدارة ترامب، استمر عجز الميزانية في النمو، حتى مع تدفق إيرادات الرسوم الجمركية.

وكانت استراتيجية ترامب لخفض أسعار الفائدة هي مهاجمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة رئيسه جيروم باول، ووضع المجلس تحت مرمى النيران من خلال محاولة إقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك واستبدالها بموالٍ لترامب يمكن أن يؤثر على لجنة تحديد الأسعار لخفض تكاليف الاقتراض.

وإذا نجح في إقناع البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بينما يجري توزيع عمليات استرداد ضخمة محتملة للرسوم الجمركية، فإن ذلك "سيجدد ذكريات المستثمرين عن سنوات بايدن"، على حد قول هوفباور، في إشارة إلى ارتفاع التضخم.