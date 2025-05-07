ترامب: ستصدر معلومات عن هدنة واتفاق للرهائن في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الأربعاء" إنه من المقرر صدور مزيد من المعلومات غداً "الخميس" بشأن مقترح جديد للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال ترامب في البيت الأبيض "هناك الكثير من الحديث يدور عن غزة حاليا. ستعرفون على الأرجح خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة".

وكان مصدران أمنيان مصريان أبلغا رويترز في نهاية أبريل بأن المفاوضات التي انعقدت في القاهرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة على وشك تحقيق تقدم كبير.

وقال مسؤول مقرب من جهود الوساطة اليوم إنه لا يوجد أي مقترح جديد.

وأضاف المسؤول "يبذل الوسطاء جهوداً مكثفة والاتصالات لم تتوقف قط، لكن لا يوجد مقترح ملموس حتى الآن".

وأردف "لا تزال حماس تصر على اتفاق وقف إطلاق النار الشامل مقابل إنهاء الحرب، بينما لا ترغب إسرائيل في إنهائها".







