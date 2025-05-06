ترامب يُعاقب هارفارد.. تجميد تمويلات بالمليارات على خلفية احتجاجات مؤيدة لفلسطين

قال مسؤول كبير في وزارة التعليم الأمريكية إن الوزارة أبلغت جامعة هارفارد، اليوم الاثنين، بأنها ستجمّد مليارات الدولارات من المنح البحثية وغيرها من المساعدات، إلى أن ترضخ الجامعة العريقة لمطالب قدّمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

تمثّل هذه الخطوة أحدث ضربة من إدارة ترامب التي تسعى لاستخدام نفوذ التمويل الاتحادي لإجبار مؤسسات مختلفة، مثل شركات المحاماة والجامعات، على إجراء تغييرات جذرية في السياسات، وإلا فستخسر مليارات الدولارات من المنح والعقود.

وتستهدف الإدارة جامعة هارفارد بسبب مزاعم بوجود معاداة للسامية في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وقد اندلعت هذه الاحتجاجات بسبب الهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على قطاع غزة، عقب هجوم شنّته حركة (حماس) على إسرائيل في أكتوبر 2023.

وصعّدت إدارة ترامب من إجراءاتها ضد جامعة هارفارد خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ بدأت مراجعة رسمية لتمويل اتحادي يُقدّر بنحو تسعة مليارات دولار، وطالبت الجامعة بحظر ممارسات التنوع والمساواة والشمول، واتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الجماعات الداعمة للفلسطينيين، ومنع ارتداء الأقنعة خلال الاحتجاجات.

وكانت جامعة هارفارد قد رفضت، الشهر الماضي، العديد من مطالب إدارة ترامب، ووصفتها بأنها تمثّل هجومًا على حرية التعبير والحرية الأكاديمية.

كما رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة بعد أن علّقت الأخيرة نحو 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للمؤسسة التعليمية، فيما تعهّدت الجامعة بمواصلة مكافحة التمييز داخل الحرم الجامعي.

ويأتي الإجراء الذي اتخذته وزارة التعليم اليوم ليصعّد من حدة المواجهة.

وقال المسؤول الكبير في الوزارة: "لن تقف إدارة ترامب مكتوفة الأيدي بينما تُستخدم أموال دافعي الضرائب لدعم جامعات تتسامح مع معاداة السامية أو تدعم السياسات العنصرية"