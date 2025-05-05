ترامب: أجريت مكالمة مثمرة مع أردوغان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى مكالمة "جيدة ومثمرة للغاية" مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم "الاثنين" ناقشا خلالها موضوعات عدة منها سبل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا وكذلك الوضع في سوريا وحرب غزة.

وفي منشور على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي، ذكر ترامب أن أردوغان دعاه لزيارة تركيا "في موعد مستقبلي" وأشار إلى أن الرئيس التركي سيزور واشنطن أيضا لكنه لم يحدد موعدا.

وأكد بيان صادر عن الرئاسة التركية أن أردوغان دعا ترامب لزيارة تركيا.

وقال ترامب إن البلدين سيتعاونان لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف "أتطلع للعمل مع الرئيس أردوغان من أجل إنهاء الحرب العبثية والدموية بين روسيا وأوكرانيا.. الآن!".

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان يرحب بالجهود الأمريكية لإنهاء الحرب.

وكان ترامب وصف علاقته بأردوغان خلال ولايته الرئاسية الأولى بأنها "ممتازة"





