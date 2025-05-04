ترامب يرغب في خفض الرسوم الجمركية على الصين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في خفض الرسوم الجمركية على الصين في مرحلة ما، مشيرا إلى أن الرسوم الآن مرتفعة للغاية لدرجة أن أكبر اقتصادين في العالم توقفا عن القيام بأعمال تجارية مع بعضهما البعض.

وقد فرض ترامب رسوما جمركية تصل إلى 145% على الواردات الصينية. وردت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية. وهزت هذه التحركات الأسواق وهددت برفع أسعار معدات التصنيع وكذلك السلع معتدلة الأسعار والتي يعتمد عليها الكثير من الأمريكيين، ومن بينها الملابس والألعاب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله في مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" مع كريستين ويلكر تم بثها اليوم الأحد على قناة "إن بي سي" "في مرحلة ما، سأقوم بتخفيضها، لأنه بدون ذلك، لن نتمكن أبدا من القيام بأعمال تجارية معهم، وهم يريدون بشدة القيام بأعمال تجارية".

كما أشاد ترامب ببعض التصريحات الصادرة عن الصين مؤخرا واعتبرها تصريحات "إيجابية"، بينما أكد على أن أي اتفاق بين البلدين يجب أن يكون "عادلا".

وقالت الصين أول أمس يوم الجمعة إنها تعمل على تقييم إمكانية إجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الشهر الماضي، وهي أول علامة على إمكانية بدء المفاوضات بين الجانبين.