ترامب: سنجرد جامعة هارفارد من وضع الإعفاء الضريبي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يعتزم تجريد جامعة هارفارد من وضعها المعفى من الضرائب، في أحدث هجوم على الجامعة وسط حملة أكبر على جامعات النخبة بالولايات المتحدة.

وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي التي يمتلكها تروث سوشيال "سنقوم بسحب وضع الإعفاء الضريبي من جامعة هارفارد. هذا ما يستحقونه!"، دون أن يحدد متى سيتخذ هذا الإجراء.

يمارس ترامب منذ توليه منصبه في يناير ضغوطا على كبرى الجامعات الأمريكية بإجراءات منها تجميد التمويل الاتحادي وفتح تحقيقات وإلغاء تأشيرات الطلبة، ويقول إن قطاع التعليم العالي تسيطر عليه أيديولوجيات معادية للسامية وللولايات المتحدة ومناصرة للماركسية و"اليسار الراديكالي".

وتصدت جامعة هارفارد للحملة ضدها ورفعت دعوى قضائية على الإدارة الأمريكية لأسباب منها وقف تمويل الأبحاث الأمريكية، وانضمت إلى أكثر من 200 رئيس جامعة وكلية في الاحتجاج على سياسات ترامب المتعلقة بالتعليم العالي.