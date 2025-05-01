مستشار الأمن القومي الأميركي يجبر على ترك منصبه وويتكوف مرشح لخلافته

كشفت أربعة مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن مايك والتس مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجبر على ترك منصبه، وذلك في أول تغيير كبير في الدائرة المقربة لترامب منذ توليه الرئاسة في يناير.

وقال مصدران لرويترز إن ألكس وونج، نائب والتس، سيترك منصبه أيضاً.

وكان وونج، الخبير في الشؤون الآسيوية، مسؤولاً عن شؤون كوريا الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية خلال ولاية ترامب الأولى.

وتعرض والتس، وهو عضو سابق في مجلس النواب الجمهوري عن ولاية فلوريدا ويبلغ 51 عاماً، لانتقادات داخل البيت الأبيض عندما تورط في فضيحة في مارس تتعلق بمحادثة عبر "تطبيق سيجنال" للرسائل المشفرة بين كبار معاوني ترامب للأمن القومي.

ولم يتضح بعد من سيخلف والتس، لكن مصدراً آخر ذكر أن الخيارات تشمل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف الذي شارك في الجهود الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط.

ولم يرد مجلس الأمن القومي على طلب للتعليق.

ووُجهت الانتقادات إلى والتس لأنه أضاف عن طريق الخطأ رئيس تحرير "ذي أتلانتيك" إلى مجموعة خاصة على تطبيق سيجنال تضم مسؤولين أمريكيين كبارا يناقشون تفاصيل حملة قصف وشيكة على الحوثيين في اليمن. ونشرت "ذي أتلانتيك" تقريرا عن الواقعة.

وقال ترامب في اجتماع وزاري لاحق بحضور والتس إنه يفضل إجراء مثل هذه المحادثات في مكان آمن، في إشارة واضحة إلى استيائه مما حدث. لكنه وآخرين في البيت الأبيض عبروا حينها عن ثقتهم في والتس.

غير أن الجدل بشأن واقعة "سيجنال" لم يكن المأخذ الوحيد على والتس.

فقد قال مصدر مطلع على كواليس مجلس الوزراء إن ترامب، الذي لا يفضل خوض حروب، يرى أن والتس متشدد جداً ولا ينسق بفاعلية بين مجموعة متنوعة من الأجهزة بشأن السياسة الخارجية، وهو دور رئيسي لمستشار الأمن القومي.

وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه: "المنظومة لا تعمل بشكل صحيح تحت قيادة والتس.. مستشار الأمن القومي منصب قوي، لكن لا يتطلب اختيار من يشغله موافقة مجلس الشيوخ".​